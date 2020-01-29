Як онкохвора допомагає іншим подолати рак: фото та відео з благодійного концерту в Харкові

На підтримку мисткині Альони Воробйової у Харкові відбувся благодійний концерт. Жінка бореться з онкологією й намагається допомогти таким, як вона. Адже за кошти, зібрані з концерту, закуплять обладнання для онколікарні.

Альона Воробйова, яка бореться з онкологією, організувала у Харкові десятки мистецьких акцій. Жартома називає себе Попелюшкою, адже тепер свято створили для неї. Ця ж хвороба 20 років тому забрала її матір.

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Страх і боротьбу пережила й Наталя, якій двічі ставили діагноз рак, проте їй вдалося його подолати. "Рак давно виліковний. Тут головне вчасно, правильно, з хорошими лікарями й з максимальною підтримкою суспільства. А ще не закриватися, не йти в себе", – розповіла Наталя Яковлєва.



Наталя, яка поборола рак

Концерт, який назвали "Найрідніший", відвідало півтори тисячі людей – онкологи, ті, хто здолав рак, нинішні пацієнти, волонтери та небайдужі містяни. Волонтерка Тетяна Косолапова повідомила, що хворим дітям суспільство ще готове допомагати, а от дорослі пацієнти опиняються в складній ситуації.

Благодійний концерт підтримали відомі гурти та письменник Сергій Жадан. "Сьогодні вночі в Стамбулі написав новий вірш. Сьогодні його прочитаю. Це буде прем’єра", – заявив письменник Сергій Жадан.

Любов і підтримка – саме це потрібно онкохворим. Тільки тоді у них буде непохитна віра в одужання. Хоч міжнародний день боротьби з онкологією 4 лютого, але для мільйонів людей в Україні боротьба не обмежується добою.

Попереду в Альони ще декілька операцій, але із самого початку жінка вирішила боротися не тільки за себе. За кошти від концерту придбають медобладнання в онкоцентр.

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