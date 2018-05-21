Як організм людини реагує на стрес: основні реакції

Співробітники Європейської та Американської Медичної Асоціації встановили 8 реакцій організму людини, яка виникає через стрес.

Гормони стресу негативно впливають на зони головного мозку, відповідальні за аналітичні здібності і критичне мислення, пише "Країна здоров’я".

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Людині важко обрати потрібні слова для формулювання речення. Стрес спричиняє підвищену пітливість та атопічний дерматит (хронічне захворювання, яке проявляється сухістю, запаленням і свербежем шкіри).



У людини виникає "ведмежа хвороба" – бажання відвідувати часто вбиральню. Такі дії зумовлені впливом адренокортикотропного гормону, що спричиняє дискінезію тонкої кишки.



Чим довше людина перебуває у стресовому стані, тим погіршується її волосся. Через стрес в організмі послаблюються імунна система. Тому людина може відчувати типові ознаки застуди – нежить, кашель, ломоту в тілі.





Люди, які перебувають у стані стресу, відчувають дзвін у вухах. Також на загоєння ран йде більше часу, ніж зазвичай.



Гормони стресу впливають на шлунково-кишковий тракт – тяжкість, здуття в животі і біль в епігастральній ділянці, який іноді не проходить після вживання ліків.

До слова, польські вчені з Університету медичних наук Познані дослідили, що спекотна погода може робити людей тривожними та дратівливими, підвищуючи рівні гормону стресу.