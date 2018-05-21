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СНД КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2

Як організувати сімейну подорож: практичні поради експертів

163 Читать новость на русском
Як організувати сімейну відпустку
Як організувати сімейну відпустку / Upgraded Points

До літа залишилося трохи більше тижня, а це означає, що час подумати та планувати сімейну відпустку.

Видання The Huffington Post поспілкувалося з експертами з подороже і визначило 5 порад, які допоможуть в організації мандрівки.

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Виберіть напрямок без допомоги Google

Пошукова система Google справді корисний ресурс під час планування відпустки.

Однак на початку процесу варто самотужки визначити пункт призначення, оскільки у Google є стільки всього, а ви навіть не знаєте, що шукаєте.

Фахівці радять обговорити з родиною і з'ясувати, куди хто хоче їхати і наскільки далеко.

Визначіть, хто якого відпочинку хоче: ніжитися на пляжі чи погуляти маленькими красивими містечками, податися у гори тощо.

І вже тоді за допомогою Google виберіть конкретне місце відпочинку.

Також у виборі можуть допомогти конкретні дати вашої відпустки. Конкретні місця та активності можуть бути доступнішими у різну пору року.

Плануйте важливі речі наперед

Звісно, що шкільні канікули означають час-пік поїздок. Але якщо ви сплануєте подорож заздалегідь, то це допоможе уникнути завищених цін, брак вільних місць у літаку чи потязі, де ви могли б сидіти разом з родиною.

За словами експертів, намагайтеся вирушайте у мандрівку не у часи-пік, якщо є така можливість.

Наприклад, у перший тиждень січня після Нового року нижчі ціни, ніж вони були тижнем раніше. Проте вихідні ще тривають.

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Не бійтеся задавати питання

Не соромтеся та не бійтеся спілкуватися. Наприклад, якщо у дитини алергія на якусь їжу чи інші обмеження, ви можете зателефонувати в готель чи інше місце проживання, і попередити про ситуацію.

Якщо ви плануєте їхати у країну, мову якої не знаєте, запишіть десь свої обмеження на мові держави, яку відвідаєте, аби показати їх у готелях чи ресторанах.

Будьте реалістами

Фахівці пропонують мандрівникам, які їдуть самостійно, а не через агентство, не планувати кілька турів чи активностей на один день. Постарайтеся залишити час на простий відпочинок.

Також враховуйте можливі затримки в дорозі, запізнення транспорту та інші непередбачувані ситуації. Планування поїздки не закінчується бронюванням проживання і квитків до місця призначення.

Якщо подорожуєте різними країнами, перевіряйте паспорти кожного, хто їде разом з вами.

Пам'ятайте, що відпочинок має бути веселим

Планування поїздок може бути стресовим процесом, але емоції від мандрів будуть того варті.

За словами експертів, якщо ви відчуваєте себе перевантаженими або з’ясуєте надто багато обмежень на потреби вашої родини, просто їдьте у інше місце.

Теги: LifeStyle Подорожі відпочинок
Джерело: 24 Канал
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