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      Як осінь вплине на курс гривні: пояснення фінансового аналітика

      564 Читать новость на русском
      Гривня
      Гривня / Shutterstock

      Починаючи з лютого гривня зміцнюється, і це зміцнення триває до середини-кінця літа. Однак вплив осені ніхто не відміняв.

      Про це у своєму відеоблозі "Фінансова грамотність" розповів економічний експерт Сергій Фурса.

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      За його словами, сезонні фактори, які завжди тиснули на гривню, проявлять себе і в 2019 році.

      Інша справа, що активність іноземців змушує макроекономістів переглядати прогнози курсу гривні на кінець року, і вже ніхто (з людей зі здоровим глуздом) не говорить про курс приблизно 30 гривень за долар. Швидше, ми побачимо гривню в діапазоні 27-28, що ознаменує собою другий рік поспіль зміцнення національної валюти,
      – припустив Фурса.

      "І важливо розуміти, що чим більше ми говоримо про сезонність, тим більше людей будуть намагатися на ній заробити, а значить з часом вона повинна, фактично, зникнути. Звичайно, за умови, що фінансові ринки продовжать свій розвиток", – додав експерт.

      Однак Фурса застеріг, що поки що зарано робити висновки, адже невідомо, якою буде активність іноземних інвесторів у майбутньому, а також, як вплине на все це новостворений уряд.

      Відео повного відеоблогу Сергія Фурси "Фінансова грамотність" за 14 липня 2019

       

      blog_ava
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      Теги: Новини України Відеоблоги Гривня Долар-Гривня Курси валют
      Джерело: 24 канал
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