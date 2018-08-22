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Як освіжити зачіску: три варіанти

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Як освіжити зачіску
Як освіжити зачіску / www.instagram.com/bleachlondon

Як би не змінювалася мода зачісок, у тренді завжди залишиться природне та здорове волосся. А якщо ви хочете освіжити свій образ, читайте далі кілька актуальних прийомів.

Гладкість

Тренд на ідеально гладке волосся запустила Кім Кардашян, коли з'явилася на публіці із стрижкою боб. Її волосся сяяло і було дуже рівним. Така зачіска виглядає просто, але дуже ефектно.

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Фарбування

Якщо ви зважилися не лише на стрижку, а й на фарбування, то зверніть увагу на холодні відтінки блонду. Такі кольори складно підтримувати, тому можна залишити акуратні темні корені або зробити за допомогою холодного кольору акценти, не зачіпаючи усе волосся повністю.

 

Допис, поширений Tor (@tori_stewart93)

Зачіски

Якщо ви не готові до кардинальних змін, тоді просто спробуйте оригінальну зачіску. Експерти виділяють акуратний хвіст та цікаві коси.

 

Допис, поширений Luxy Hair (@luxyhair)

Високий хвіст впевнено повертається в моду, таку зачіску носять Аріана Гранде, Кім Кардашян, Белла Хадід, Бейонсе.

 

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

 

Теги: LifeStyle Краса
Джерело: wonderzine.com
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