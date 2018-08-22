Як освіжити зачіску: три варіанти

Як би не змінювалася мода зачісок, у тренді завжди залишиться природне та здорове волосся. А якщо ви хочете освіжити свій образ, читайте далі кілька актуальних прийомів.

Гладкість

Тренд на ідеально гладке волосся запустила Кім Кардашян, коли з'явилася на публіці із стрижкою боб. Її волосся сяяло і було дуже рівним. Така зачіска виглядає просто, але дуже ефектно.

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Допис, поширений Kim Kardashian West (@kimkardashian) 15 Сер 2018 р. о 7:22 PDT

Фарбування

Якщо ви зважилися не лише на стрижку, а й на фарбування, то зверніть увагу на холодні відтінки блонду. Такі кольори складно підтримувати, тому можна залишити акуратні темні корені або зробити за допомогою холодного кольору акценти, не зачіпаючи усе волосся повністю.

Допис, поширений Tor (@tori_stewart93) 8 Чер 2018 р. о 1:57 PDT

Зачіски

Якщо ви не готові до кардинальних змін, тоді просто спробуйте оригінальну зачіску. Експерти виділяють акуратний хвіст та цікаві коси.

Допис, поширений Luxy Hair (@luxyhair) 1 Сер 2018 р. о 1:03 PDT

Високий хвіст впевнено повертається в моду, таку зачіску носять Аріана Гранде, Кім Кардашян, Белла Хадід, Бейонсе.