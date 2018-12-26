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      НЕГОДА В УКРАЇНІ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА

      Як отримання Томосу вплине на рейтинги Порошенка: думка журналіста

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      Павло Казарін
      Павло Казарін / Фото з відкритих джерел

      Отримання Томосу та створення Єдиної помісної церкви – це подія, яка впише 2018 рік в українські підручники з історії. Це речі, які неможливо оновити.

      Про це у прямому ефірі 24 каналу сказав журналіст Павло Казарін.

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      "В будь-якому випадку набуття Єдиної помісної церкви – це історія про "F5". Тобто "F5" – це кнопка, яка зберігає. До прикладу, НАТО існує 49 років, Євросоюз – 25 років, але ми не знаємо, яке майбутнє у цих об'єднаннях. Однак церковні кордони вони набагато більші. Отримання Томосу та створення Єдиної помісної церкви – це речі, які неможливо оновити", – сказав Казарін.

      За його словами, зрозуміло, що президент користується і буде використовувати цю ситуацію у президентських виборах. Однак, є сумніви, чи дасть це йому високих рейтингів. Адже не потрібно перебільшувати рівень буденного воцерковлення українського суспільства.

      Дивіться повний випуск інтерв'ю за 26 грудня 2018 року:

      Нагадаємо, 15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Українська помісна автокефальна православна церква. Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві.

      Дивіться відео про нового главу Української православної церкви:

       

      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Томос Петро Порошенко Єдина помісна церква
      Джерело: 24 канал
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