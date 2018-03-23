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Як отримати 4G від "Київстар" самостійно: покрокова інструкція

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Як отримати 4G від
Як отримати 4G від "Київстар" самостійно / Фото з вільних джерел

Український мобільний оператор "Київстар" пропонує отримати нову SIM-карту із підтримкою 4G (USIM) самостійно і не відвідуючи магазин компанії.

Про це повідомляє ресурс hi-tech.ua.

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Скористатися також можливістю зможуть абоненти передплачених тарифних планів. У зв'язку з цим компанія опублікувала інструкцію, як отримати SIM-карту з підтримкою 4G самому:

1. Придбати новий стартовий пакет "Київстар" зі знаком 4G. Починаючи з 2017 року у всіх своїх стартових пакетах мобільний оператор використовує саме USIM-карти.
2. Зі своєї дійсної SIM-карти потрібно набрати комбінацію *245*41*0XXXXXXXXX*Z…Z#, де 0ХХХХХХХХХ – номер телефону, який вказаний на купленому стартовому пакеті, а Z..Z – 19 цифр ICC коду (серійний номер на звороті самої SIM-карти). Після набору комбінації вам має прийти SMS-повідомлення з паролем, який необхідний для перенесення номера.
3. Замінивши стару SIM-карту на нову USIM в своєму смартфоні потрібно активувати карту за допомогою комбінації *111#.
4. Потім потрібно відправити запит на *245*42*ХХХХХХ#, де ХХХХХХ – отриманий в SMS пароль.
5. Далі необхідно перезавантажити телефон через 10 хвилин після відправлення запиту.

Про те, що ваша заявка виконана, вас сповістять за допомогою SMS-повідомлення. Після цього, номер абонента буде перенесений на нову карту протягом 30 хвилин. Будуть відновлені всі кошти на основному і бонусному рахунках, а також послуги, які абонент підключав раніше.

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Проте, перш ніж здійснити заміну, перевірте, чи не підтримує вже ваша SIM-карта 4G. Для цього можна скористатися спеціальним USSD-кодом *245*4#. А для перевірки смартфона на сумісність c 4G скористайтеся кодом *245*5#.

Теги: Новини України Інтернет Техно Смартфони
Джерело: 24 Канал
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