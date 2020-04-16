Як отримати допомогу від держави по безробіттю: пояснення Мінекономіки

У Міністерстві розвитку економіки вирішили роз'яснити, як потрібно діяти, якщо ви втратили роботу і хочете отримати допомогу від держави по безробіттю. Міністерство разом з Держслужбою зайнятості планує щотижня відповідати на ключові питання щодо втрати роботи, допомоги у пошуках нової або по безробіттю.

Оновлена інформація в форматі "запитання – відповідь" надходитиме щотижня у понеділок і четвер. Про це повідомляє Міністерство розвитку енергетики, торгівлі й сільського господарства у своєму фейсбуці.

До слова Безробіття в Україні: на час карантину мінімальну допомогу збільшили – як її отримати

Як стати на облік у службі зайнятості під час карантину?

Для цього потрібно заповнити дві заяви – про надання статусу безробітного і про призначення допомоги по безробіттю. Їх можна надіслати на електронну пошту центру зайнятості або ж віднести у центр і покласти у скриньку для кореспонденції.

Опісля кар'єрний радник зв'яжеться з вами для уточнення інформації. Важливо знати, що під час карантину виплата допомоги здійснюватиметься без особистого відвідування центру. Крім того, під час карантину статус безробітного надається одразу ж після подання заяви.

Чи центр зайнятості здійснює пошук роботи під час карантину?

Так. У період карантину центр зайнятості продовжує дистанційно підбирати для безробітних вакансії, пропонувати їм роботу та проводити попередні узгодження з роботодавцями щодо кандидатів на вакансію.

Під час карантину продовжують працювати підприємства, які забезпечують діяльність країни. Зокрема, мовиться про продуктові магазини, аптеки, лікарні тощо.

Чи збільшилася кількість людей, які звертаються до центру зайнятості?

Так, та ще й доволі відчутно. Якщо порівнювати з минулим роком, то офіційна кількість безробітних в Україні зросла на 86,5 тисячі або на 27%. Нині таких понад 400 тисяч людей.

Лише за період карантину у службі зайнятості зареєструвалися 89,2 тисячі людей.

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На який розмір державної допомоги можна розраховувати?

Якщо вам призначають виплату без врахування страхового стажу, то мінімальна виплата становить 650 гривень. При розрахунку зі страховим стажем мінімальна сума зростає до 1 тисячі 800 гривень.

Максимально можлива сума виплати дорівнює 8 тисяч 408 гривень. А вже у цих межах розмір виплати розраховується для кожного індивідуально, зважаючи на страховий стаж і попередню зарплату людини.

Зверніть увагу! Виплата по безробіттю може здійснюватися не більш як 360 днів, а для людей передпенсійного віку – щонайбільше 720 днів.

Чи можуть претендувати на допомогу українці, які повернулися з-за кордону?

Так, громадяни України, які повернулися з-за кордону, претендують на допомогу по безробіттю від держави на таких самих підставах, як і всі решта.

Чи вистачить державі грошей на допомогу по безробіттю?

Фінансування допомоги по безробіттю здійснюється щоденно в плановому режимі відповідно до законодавства.

Які професії під час карантину найбільш затребувані на ринку праці?

у сфері сільського та лісового господарства;

у сфері торгівлі та надання послуг, які наразі не є забороненими;

у сфері логістики;

у сфері охорони здоров'я та надання соціальної допомоги;

у сфері забезпеченні правопорядку.

Є також вакансії для професіоналів та фахівців з досвідом роботи – бухгалтерів, обліковців, лікарів, а також для кваліфікованих робітників – електрогазозварників, дорожніх робітників, слюсарів-ремонтників, електромонтерів.