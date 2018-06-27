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Телеканал новин 24 Новини Здорове життя

Як отримати плоский живіт: 7 правил харчування від фітнес-блогера

1608 Читать новость на русском
Як харчуватися, щоб схуднути
Як харчуватися, щоб схуднути / Xvatit.com

Експерт з фітнесу Касс Хайнс розповіла про прості правила харчування, які допомогли їй прибрати живіт і зробити фігуру красивою.

34-річна австралійка опублікувала знімки, на яких вона зображена до і після схуднення. За словами Хайнс, під час їжі треба думати не стільки про те, що ви їсте, скільки про порціях з'їденого. Вона зазначає, що її раціон під час схуднення змінився некардинально, проте зменшилися розміри їжі на тарілці, пише НВ.

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Касс пропонує сім простих правил харчування, які допомогли їй прибрати з живота зайвий жир і дозволяють зберігати гарну фігуру:

1. Завжди споживайте їжу сидячи. Автомобіль не береться до уваги.

2. Під час їжі ні на що не відволікайтеся: ні на телевізор, ні на книгу, ні на смартфон.

3. Завжди намагайтеся їсти разом з родиною або друзями.

4. Викладайте їжу на невелику тарілку. Так ви будете краще знати, скільки їсте.

5. Випивайте велику склянку води перед кожним прийомом їжі. Це допомагає травленню, а також не дозволяє вам переплутати голод з жагою.

6. Запам'ятайте, що доїдати за вашою дитиною, це не ваша їжа. Розділіть вашу і чужу їжу.

7. Не поспішайте під час трапези, добре пережовуйте їжу. Харчування – це не змагання.

 

Теги: LifeStyle Здорове життя Здоров'я Фітнес
Джерело: 24 Канал
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