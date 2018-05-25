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Як отримати сідниці Кім Кардашян: комплекс вправ від тренера зірки

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Кім Кардашян
Кім Кардашян / Колаж: 24 канал

Зірка реаліті-шоу Кім Кардашян вміє привернути увагу публіки, зокрема, вона робить це за допомогою своїх пишних форм.

В інтерв'ю для Womens Health особистий тренер Кім Мелісса Алькантара сказала, що Кардашян справжній боєць, на якого варто рівнятися.

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Незважаючи на те, що її графік божевільний, вона дуже відповідальна і завжди підходить до тренувань дуже серйозно, каже Мелісса.

 

За її словами, вони тренуються разом шість днів на тиждень о 6 годині ранку протягом години або півтори.

Алькантара продемонструвала, як виконати одне з тренувань Кім, яке зосереджене на сідниці та ноги.

За словами тренера, це прості, але ефективні вправи.

Комплекс вправ від тренера Кім Кардашян

Ляжте на спину, покладіть долоні під сідниці. Підніміть ноги і грудну клітку на пару сантиметрів від землі, тримаючи ноги прямими і витягнувши шию. Повільно піднімаєте ноги на 90 градусів, тримаючи ноги прямо. Повільно опустіть та зробіть видих. Зробіть 4 підходи з 12 до 20 повторень.

Станьте у положенні планки та переконайтеся, що ваші зап'ястя, передпліччя та плечі вирівняні. Плавно переходіть до V-положення, як це показано на фото "В". Потім вдихніть і повертайтеся до позиції планки. Зробіть чотири підходи з 12 до 20 повторень.

Ляжте на спину. Потім підніміть грудну клітку та обидві ноги з землі. Підніміть ліве коліно до грудей та видихніть. Скрутіть тіло до цього коліну і хлопніть рукою під коліном. Потім вдихайте, коли ви повернитеся у початкове положення і повторюєте вправу з правою ногою. Зробіть чотири підходи з 12 до 20 повторень.

Теги: LifeStyle Кім Кардашян Фітнес Красиве тіло
Джерело: 24 Канал
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