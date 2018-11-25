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      Як оцінки пригнічують психіку дітей

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      Як оцінки пригнічують психіку дітей
      Як оцінки пригнічують психіку дітей / khustnews.in.ua

      Всі діти проходять через шкільний етап, і його вплив на майбутні переконання людини дуже великий. Оцінки, які діти отримують у школі, можуть негативно позначатися на їхній психіці у дорослому житті.

      З самого дитинства діти виконують вказівки старших, які є для них авторитетом. Але попри це у дитинстві всі переповнені прагненнями і цілями, які обіцяють собі їх досягнути та виконати у дорослому житті, передає "Україна".

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      Але у шкільні роки діти переносять чимало переживань і поневірянь, з якими не всі потім можуть впоратися вже у дорослому житті. І однією з причин можуть бути саме оцінки, які дитина отримувала у школі.

      Очевидно, що діти сприймають погану оцінку як покарання. На думку фахівців, такий своєрідний психологічний спосіб учень сприймає не як оцінку власних знань, а як оцінку самого себе. Школярі переконані, що отримати "трійку" або "двійку" – це ганьба, вони відчувають себе пригнічено.

      Тож в останні десятиліття у прогресивних країнах все частіше відмовляються від системи оцінювання у молодших класах. Тут таку систему починають вводити лише ближче до закінчення школи, оскільки оцінка може стати справжньою зброєю, яка ранить дитину не гірше фізичного болю. 

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Діти Здоров'я Здорове життя Психологія
      Джерело: 24 Канал
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