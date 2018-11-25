Як оцінки пригнічують психіку дітей

Всі діти проходять через шкільний етап, і його вплив на майбутні переконання людини дуже великий. Оцінки, які діти отримують у школі, можуть негативно позначатися на їхній психіці у дорослому житті.

З самого дитинства діти виконують вказівки старших, які є для них авторитетом. Але попри це у дитинстві всі переповнені прагненнями і цілями, які обіцяють собі їх досягнути та виконати у дорослому житті, передає "Україна".

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Але у шкільні роки діти переносять чимало переживань і поневірянь, з якими не всі потім можуть впоратися вже у дорослому житті. І однією з причин можуть бути саме оцінки, які дитина отримувала у школі.

Очевидно, що діти сприймають погану оцінку як покарання. На думку фахівців, такий своєрідний психологічний спосіб учень сприймає не як оцінку власних знань, а як оцінку самого себе. Школярі переконані, що отримати "трійку" або "двійку" – це ганьба, вони відчувають себе пригнічено.

Тож в останні десятиліття у прогресивних країнах все частіше відмовляються від системи оцінювання у молодших класах. Тут таку систему починають вводити лише ближче до закінчення школи, оскільки оцінка може стати справжньою зброєю, яка ранить дитину не гірше фізичного болю.

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