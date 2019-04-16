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      Як парижани оговтуються від пожежі у Нотр-Дамі: ексклюзивний коментар

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      Як парижани оговтуються від пожежі у Нотр-Дамі
      Як парижани оговтуються від пожежі у Нотр-Дамі / www.necn.com

      15 квітня весь світ, затамувавши подих, спостерігав за тим, як вогонь безжально нищить відомий Собор Паризької Богоматері. Пожежникам знадобилося дев'ять годин, аби ліквідувати пожежу. Як Париж та парижани оговтуються після страшної події – читайте в ексклюзивному матеріалі 24 каналу.

      Як реагують парижани

      Старше населення гірше переносить цю подію, адже у силу віку вони більш вразливі. Зауважила у прямому ефірі 24 каналу письменниця та секретарка з питань культури посольства України у Франції Ірена Карпа.

      Читайте також: Пожежа у Соборі Паризької Богоматері: причини та факти трагедії Нотр-Даму

      Вона зазначила, що у день пожежі люди молилися та плакали, але на наступний день вже прийшли до тями. 

      Парижани вже трошки заспокоїлися, їх тішать позитивні прогнози щодо відбудування та реставрації Нотр-Даму. На щастя, вдалося зберегти культурно цінні речі,
      – повідомила Ірена.

      Також вона додала, що після ліквідації вогню собор виглядає вже не так страшно, як під час пожежі. Тож, люди поступово відставляють емоції та повертаються до повсякденного життя. 

      До слова, лише за добу вдалося зібрати 600 мільйонів євро для відбудови Собору Паризької Богоматері. 

      Дивіться відео: як парижани оговтуються після пожежі

      Що відомо про трагічну пожежу в Парижі

      Ввечері, 15 квітня, спалахнула пожежа у всесвітньо відомому Соборі Нотр-Дам. Пожежники припустили, що причиною загоряння можуть бути реставраційні роботи, адже відомо, що спершу зайнялося горище будівлі, де і відбувалася реконструкція.

      Пожежа в Соборі Паризької Богоматері: дивіться відео 24 каналу

      Очевидці переконують, що загорілися дерев'яні частини риштування. На місці працювали кілька бригад пожежників. Робота ускладнювалася тим, що вогонь охопив частину Собору, розташовану на значній висоті. Президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв відновити собор за 5 років. 

      Про те, які світові пам'ятки архітектури втратив світ через пожежі – читайте тут.
      Про цікаві факти про Собор Паризької Богоматері – читайте тут
      Про те, як виглядає Нотр-Дам після пожежі – читайте тут.

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      Теги: Новини України Пожежа в Нотр-Дамі Пожежа Новини Франції Еммануель Макрон Собор Реконструкція
      Джерело: 24 канал
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