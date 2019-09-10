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      Як партія Порошенка звільнила Ройтбурда з посади директора Одеського художнього музею

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      Чому партія Порошенка звільнила Ройтбурда з посади директора Одеського художнього музею
      Чому партія Порошенка звільнила Ройтбурда з посади директора Одеського художнього музею / ТСН

      4 вересня в Одесі депутати обласної ради проголосували за звільнення з посади директора Одеського художнього музею, відомого митця Олександра Ройтбурда. Хоча він за час свого керівництва музеєм домігся оновлення та розширення колекції музею.

      Він також організував ремонт виставкових залів та покрівлі, яка хронічно протікала, через що експозиції часто заливало водою, розповідає журналіст та автор усвоєму відеоблозі "Право на правду" Дмитро Гнап.

      Читайте також: В Одесі звільнили керівника художнього музею: люди вийшли на протести

      Журналіст розповів, що Ройтбурду вдалося якщо не повністю перетворити занедбаний музей на європейський мистецький заклад, то принаймні, дуже наблизити до цього, оскільки люди нарешті почали туди масово ходити і продажі квитків виросли в кілька разів.

      Але депутати обласної ради не оцінили старань митця і зняли його з посади. І тут примітна деталь: за зняття Ройтбурда проголосували в масі своїй депутати порошенківської "Солідарності", труханівської партії "Довіряй ділам" та "Опозиційного блоку". Ось так партія Порошенка вкотре довела свою плідну співпрацю з проросійськими силами не тільки у Верховній Раді, а й в Одесі,
      – зазначив Гнап.

      За його словами, ця ситуація вражає цинізмом, адже Олександр Ройтбурд всі ці роки публічно підтримував Петра Порошенка.

      "Наприклад, на президентських виборах Ройтбурд був довіреною особою Порошенка по одному з одеських виборчих округів. А ось що митець писав у своему Фейсбуці перед першим туром виборів: "Хоч мене і питають, але при здоровому глузді та твердій пам’яті голосуватиму за Порошенка. З усіма його плюсами та мінусами, не можна ж таку країну коту під хвіст!", – повідомив автор відеоблогу.

      Гнап додав, що через два тижні після першого голосування Олександр Ройтбурд написав: "У другому турі все одно голосуватиму за Порошенка. З усіма його плюсами та мінусами. Я ж не пацюк, щоб тікати з корабля, навіть, якщо є шанс, що він потоне".

      Корабель Порошенка, зрештою, таки почав тонути, і митець Ройтбурд на ньому виявився баластом, який хутко скинули, щоб ще трохи побути на плаву. Але, якщо відомий художник виявився непотрібним патріотам з партії експрезидента, то його здобутки оцінили звичайні громадяни, які організували мітинг на підтримку Ройтбурда з вимогою повернути його на посаду керівника Одеського художнього музею,
      – підсумував Гнап.

      Дивіться відео повного випуску відеоблогу Дмитра Гнапа "Право на правду" за 9 вересня 2019

      Що відомо про Олександра Ройтбурда? Він – успішний художник, чиїми роботами захоплюється весь світ. У 2018-му році він вирішив змінити Одеський художній музей, залучивши до цього інвесторів. За 1,5 року роботи директора зросла кількість відвідувачів музею, а в його стінах проводять експозиції, які відвідують інші митці, зокрема, письменник Сергій Жадан.

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      Теги: Новини України Новини політики Відеоблоги Петро Порошенко Новини Одеси
      Джерело: 24 канал
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