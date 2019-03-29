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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПЕНСІЯ НАФТОГАЗ

      Як передвиборча лихоманка вплине на курс долара

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      Після виборів долар може впасти
      Після виборів долар може впасти / НБУ

      В останній тиждень перед виборами побоювання щодо майбутнього країни та стабільності курсів валют були перебільшені. Найближчим часом долар значно не зростатиме.

      Таку думку у коментарі 24 каналу висловив аналітик "Альпарі" Максим Пархоменко у відповідь на запитання, чи є на валютному ринку підвищені коливання та ризики.

      Читайте також: Що буде з курсом долара напередодні виборів: прогноз аналітика

      Зараз активність учасників націлена на покупку долара. Зараз побоювання щодо зростання долара вкрай перебільшені,
      – відзначив він.

      Експерт пояснив: навіть новий президент і новий уряд зіткнуться з реальністю і будуть змушені продовжити ринкові реформи, розпочаті раніше. Тому загальний економічний і монетарний курс нашої країни буде збережений.

      З високою імовірністю вже після виборів можна очікувати зниження курсу долара,
        вважає Пархоменко.

      29 березня згідно з офіційними даними НБУ, вартість як американської, так і європейської валют дещо зросла. Ціна американського долара – до 27,25 гривні (на 17 копійок більше, ніж попереднього банківського дня), ціна євро зросла на 8 копійок, до 30,57 гривні.

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      Автор: Яніна Ткачук
      Теги: Новини України Президентські вибори 2019 Гроші Курси валют Долар-Гривня Гривня
      Джерело: 24 канал
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