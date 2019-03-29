Як передвиборча лихоманка вплине на курс долара

Таку думку у коментарі 24 каналу висловив аналітик "Альпарі" Максим Пархоменко у відповідь на запитання, чи є на валютному ринку підвищені коливання та ризики.

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Зараз активність учасників націлена на покупку долара. Зараз побоювання щодо зростання долара вкрай перебільшені,

– відзначив він.

Експерт пояснив: навіть новий президент і новий уряд зіткнуться з реальністю і будуть змушені продовжити ринкові реформи, розпочаті раніше. Тому загальний економічний і монетарний курс нашої країни буде збережений.

З високою імовірністю вже після виборів можна очікувати зниження курсу долара,

– вважає Пархоменко.

29 березня згідно з офіційними даними НБУ, вартість як американської, так і європейської валют дещо зросла. Ціна американського долара – до 27,25 гривні (на 17 копійок більше, ніж попереднього банківського дня), ціна євро зросла на 8 копійок, до 30,57 гривні.