Як перемогти безсоння за 2 хвилини: цікава технологія

Тисячі людей по ночах перевертаються з боку на бік і не можуть заснути. Але технологія американських військових допомагає заснути всього лиш за дві хвилини.

Метод військових дуже простий, передає Мedikforum.

Щоб заснути за 2 хвилини, лежачи на спині необхідно розслабити всі м'язи обличчя, зокрема, язик, щелепу і м'язи навколо очей.

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Потім потрібно опустити плечі максимально та спробувати розслабити руки. Далі заспокоюєте дихання, розслаблюєте тулуб і наприкінці ноги. Розслабляти їх необхідно поступово – починаючи від стегон і рухаючись плавно вниз до кінчиків пальців.

Після повного розслаблення тіла протягом 10 секунд необхідно очистити від думок мозок. Для цього існує три способи. Перший – уявляєте, що пливете на каное по спокійній річці або озеру та дивитесь у прозоре чисте небо.

Другий спосіб – можете уявити себе у гамаку, погойдуючись у тихому лісі або на дачі під ледь чутний спів птахів і стрекотіння коників. Третій варіант – змусити себе не думати ні про що протягом хоча б 10 секунд.

Зі слів фахівців, ця технологія давно застосовується армією США, а її ефективність становить 96% після 6 тижнів регулярних тренувань.

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