Як перетворити зламаний iPhone на флешку до комп'ютера: відео-інструкція

iPhone, який не піддається ремонту, можна закинути в дальній куток письмового столу, продати на запчастини, а можна перетворити його на флешку.

Ролик з інструкцією як це зробити на YouTube-каналі опублікував користувач Strange Parts.

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Озброївшись паяльною станцією, терпінням, готової монтажною платою для флешки і, власне, зламаним iPhone, хлопець перепаяв модуль пам'яті з материнської плати iPhone 6 і вийшла робоча флешка.

Щоправда, успішного результату вдалося досягти не одразу. Для лудіння контактів довелося шукати спеціальний паяльний шаблон для iPhone 6, а MacBook Pro відмовився визначати флешку.

Потім була повторна пайка, в ході якої вдалося виявити замкнуті "п'ятачки" на модулі пам'яті. Але і це не допомогло. Після серії тестів, проб і помилок, флешка все-таки визначилася. Так хлопець знайшов дуже нестандартне застосування iPhone. З економічної точки зору вигода вкрай сумнівна, але ось з практичної – безцінна.

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Інструкція як перетворити зламаний iPhone на флешку до комп'ютера – дивіться відео