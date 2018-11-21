Які переваги отримала збірна України після перемоги у групі Ліги націй

Збірна України достроково перемогла у своїй групі Ліги націй. Завдяки цьому у наступному сезоні турніру "синьо-жовті" виступатимуть в елітному дивізіоні (Ліга A). А також отримали шанс поборотися за додаткову путівку на Євро-2020.

У Лізі націй-2020/2021 збірна України як переможець групи В1 виступатиме в Лізі А. Разом з Україною таке право мають Швейцарія, Португалія, Голландія, Англія, Бельгія, Франція, Іспанія, Італія, Боснія і Герцеговина, Данія та Швеція.

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Перед тим у 2019 році збірна України гратиме матчі кваліфікації Євро-2020. Перед жеребкуванням українці потрапили до другого кошика, і вже відомо, з ким не зіграють.

Путівки до фінального турніру за участю 24-х команд отримають дві кращі збірні кожної групи. Доля ще чотирьох вакансій вирішиться в стикових матчах Ліги націй. Відтак, якщо Україна не зуміє посісти перше чи друге місце у своїй групі, вона може пробитися на Євро-2020 через плей-офф Ліги націй/Євро-2020. Він буде проводитися за кубковою системою (два півфінали й фінал). Причому як переможець своєї групи В1 у Лізі націй, Україна виступатиме у стикових матчах саме Ліги В й до того ж півфінал проводитиме на домашній арені.

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Якщо Україна уже проб’ється на Євро-2020 через кваліфікацію цього турніру, її місце в плей-офф посяде наступна за рейтингом команда в цьому дивізіоні.

Жеребкування плей-офф відбудеться 22 листопада 2019 року, а матчі – 26-31 березня 2020 року. Жеребкування фінального турніру чемпіонату Європи заплановано на 1 грудня 2019 року.