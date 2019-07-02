Як перевірити, чи чесні рахунки за тепло і воду в Україні: з’явився онлайн-калькулятор

В Україні створили онлайн-калькулятор для розрахунку чесної платіжки, щоб перевірити, чи справедлива вартість тепла і гарячої води в кожному з регіонів. Тепер можна самотужки вирахувати, скільки треба сплачувати за тепло та гарячу воду.

Цей онлайн-калькулятор запустило Міністерство юстиції, тож він розміщений на сайті міністерства, а ще – на сайті Урядового порталу. Користуватися калькулятором дуже легко. Потрібно просто вказати свій поточний тариф, наявність лічильника та площу помешкання.

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Так виглядає онлайн-калькулятор чесної платіжки

На сьогодні вартість опалення в різних областях України кардинально відрізняється, заявив глава Мін’юсту Павло Петренко. Усе через непрозорість формування тарифів, бездарність чиновників і корумпованість підприємств-постачальників на місцях.

При цьому вартість газу для всіх однакова. Але в Чернівцях вартість гігакалорії тепла становить 1200 гривень, тоді як у Чернігові, Рівному та Луганську – перевищує 1700 гривень.

Саме тому 26 червня уряд схвалив постанову про встановлення граничних цін на тепло.

Що таке граничні ціни на тепло?

Згідно з відповідною постановою уряду, вартість 1 гігакалорії тепла в містах обласного значення не має перевищувати економічно обґрунтованого значення, а саме – 1400 гривень.

Водночас вартість гарячої води має становити 83 гривні за кубометр у квартирах з сушарками для рушників і 75 гривень – без них.

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За підрахунками, завдяки граничним цінам на тепло, в середньому вартість опалення та гарячої води має знизитися на 14%. А в окремих містах-рекордсменах тарифи на опалення впадуть на 40%, наголосив Петренко.