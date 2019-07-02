19:13
2 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЄ АНДРІЙ БОГДАН ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Трамп отримав орден за мир. Трюдо на місці Путіна
      Вєсті Кремля
      21:02, 1 липня
      Вєсті. UA: Секретний план одіозного Киви. Страшне повернення Клюєва
      Вєсті.UA
      19:14, 1 липня
      Чому українці потрапляють у туристичні шахрайства та як отримати компенсацію за затримку рейсу
      ЦРУ
      09:00, 28 червня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від ДТСААФ до ТСО
      Згадати все
      23:32, 26 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЄ АНДРІЙ БОГДАН ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Як перевірити, чи чесні рахунки за тепло і воду в Україні: з’явився онлайн-калькулятор

      638 Читать новость на русском
      В Україні запустили онлайн-калькулятор, який рахує, скільки треба платити за тепло та гарячу воду
      В Україні запустили онлайн-калькулятор, який рахує, скільки треба платити за тепло та гарячу воду / Uk.etcetera.media

      В Україні створили онлайн-калькулятор для розрахунку чесної платіжки, щоб перевірити, чи справедлива вартість тепла і гарячої води в кожному з регіонів. Тепер можна самотужки вирахувати, скільки треба сплачувати за тепло та гарячу воду.

      Цей онлайн-калькулятор запустило Міністерство юстиції, тож він розміщений на сайті міністерства, а ще – на сайті Урядового порталу. Користуватися калькулятором дуже легко. Потрібно просто вказати свій поточний тариф, наявність лічильника та площу помешкання.

      Дізнайтеся також про запуск ринку електроенергії: як вплине на ціни і що змінить

      онлайн-калькулятор платіжки комунальні послуги тепло гаряча вода
      Так виглядає онлайн-калькулятор чесної платіжки

      На сьогодні вартість опалення в різних областях України кардинально відрізняється, заявив глава Мін’юсту Павло Петренко. Усе через непрозорість формування тарифів, бездарність чиновників і корумпованість підприємств-постачальників на місцях.

      При цьому вартість газу для всіх однакова. Але в Чернівцях вартість гігакалорії тепла становить 1200 гривень, тоді як у Чернігові, Рівному та Луганську – перевищує 1700 гривень.

      Саме тому 26 червня уряд схвалив постанову про встановлення граничних цін на тепло.

      Що таке граничні ціни на тепло?

      • Згідно з відповідною постановою уряду, вартість 1 гігакалорії тепла в містах обласного значення не має перевищувати економічно обґрунтованого значення, а саме – 1400 гривень.
      • Водночас вартість гарячої води має становити 83 гривні за кубометр у квартирах з сушарками для рушників і 75 гривень – без них.

      Читайте також: Українці отримуватимуть компенсацію за неякісне прибирання будинків та роботу ліфтів

      За підрахунками, завдяки граничним цінам на тепло, в середньому вартість опалення та гарячої води має знизитися на 14%. А в окремих містах-рекордсменах тарифи на опалення впадуть на 40%, наголосив Петренко.

      blog_ava
      "Ти відкрила рот, тепер будеш відповідати": головне про скандал з чемпіонкою Ганною Соловей
      сьогодні
      5097
      Теги: Новини України Новини політики Кабінет Міністрів України Комунальні послуги Тарифи Міністерство юстиції Павло Петренко
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Українські бійці знищили дві станції розвідки агресора: дивіться відео
      сьогодні , 19:00 Українські бійці знищили дві станції розвідки агресора: дивіться відео
      Повернись живим 709
      Свобода слова в журналистике: как это работать в медиа
      сьогодні , 18:30 Свобода слова в журналистике: как это работать в медиа
      Павло Казарін 34
      Рейтинги і вибори: чому в Раду можуть пройти не ті, кого прогнозують
      сьогодні , 18:01 Рейтинги і вибори: чому в Раду можуть пройти не ті, кого прогнозують
      Ірина Поліщук 1118
      Парламентские выборы: за кого отдадут свои голоса украинцы
      сьогодні , 17:30 Парламентские выборы: за кого отдадут свои голоса украинцы
      Павло Казарін 569
      Для чого "Прямий" купив квартиру вдові загиблого гірника: кому належить телеканал
      сьогодні , 17:15 Для чого "Прямий" купив квартиру вдові загиблого гірника: кому належить телеканал
      Дмитро Гнап 833
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук