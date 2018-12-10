Як перевірити, чи вашу ялинку зрубали не браконьєри

До свят у 2018 році у лісовому господарстві на Одещині виростили близько 15 гектарів відбірних хвойних дерев. Новорічні ялинки уже надійшли у продаж, тож важливо знати як перевірити, чи ваше дерево справді зрубали законно.

Сосна Кримська – на полі в Одеській області таких росте понад 50 тисяч, та на продаж піде не більше, ніж 20. Інші ще замалі: щоб досягти необхідних розмірів їм потрібно рости від п'яти до восьми років.

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За словами лісничих, коли ялинки доростають до двох-трьох метрів, їх починають зрізати, обираючи найгарніші. Гірші також добре продаються, їх використовують для збірних конструкції.

Проте дерева потрібно не лише виростити, але й вберегти від браконьєрів, які часто незаконно їх вирубують. За незаконно зрубану ялинку порушникам загрожує штраф у сумі понад 3,5 тисячі гривень.



Лісове господарство на Одещині

Кожна ялинка після зрубу отримує спеціальне клеймо та чип з індивідуальним номером, у якому зберігається вся інформація про лісове господарство.

Є навіть спеціальний додаток для смартфонів, за допомогою якого можна дізнатися вік дерева та відстежити, звідки саме приїхала ваша новорічна красуня.



Кожна ялинка повинна мати чип та клеймо

Якщо чипу та лісничого клейма немає, це означає, що ялинка заготовлена браконьєрським шляхом. Ніхто не буде звертати увагу, хто її заготовив і коли: в першу чергу відповідає перед законом та особа, яка з ялинкою в руках,

– пояснив головний лісничий Одеського лісового господарства Роман Дмитренко.

Тим часом стає популярним ще один вид ялинок – ті, що ростуть на власному подвір'ї. Люди мають можливість особисто приїхати до ялинкової плантації та самостійно обрати собі вже доросле дерево.

Загалом, за інформацією Держлісагентства, у 2018 році до продажу по всій країні офіційно підготували півмільйона ялинок. Їх продаватимуть виключно у дозволених місцях, які погодила місцева влада.

Нагадаємо, 9 грудня у Києві на Софійській площі встановили головну ялинку країни. Її урочисто засвітять 19 грудня, у День святого Миколая.