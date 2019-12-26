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      Як перевірити, чи є ваше прізвище у відкритому реєстрі боржників

      2133 Читать новость на русском
      Відкритий реєстр боржників / delo.ua

      В реєстрі боржників у відкритому доступі є майже 1,7 мільйона прізвищ українців, які порушили різні фінансові зобов'язання. Щоб перевірити, чи не потрапили ви до списку боржників, знадобиться смартфон та ідентифікаційний номер.

      Про це повідомляє електронний сервіс "Опендатабот".

      Дізнайтеся, за що можна потрапити у реєстр боржників

      Як перевірити, чи є ви в реєстрі боржників

      • Додайте "Опендатабот" у будь-якому месенджері;
      • надішліть йому свій ідентифікаційний код;
      • перевірте статус і підпишіться на безкоштовний тижневий моніторинг;
      • ви отримаєте повідомлення про потрапляння в реєстр боржників і причину;
      • якщо хочете отримувати щоденний моніторинг, перейдіть на професійний акаунт.

      Що загрожує боржникам з реєстру

      • Боржникам з реєстру можуть заборонити виїзд з країни;
      • відмовити у відкритті поточних рахунків у банку;
      • скасувати запити на відчуження майна;
      • відмовити в наданні будь-яких нотаріальних послуг (наприклад, для купівлі або продажу нерухомості);
      • це також може вплинути на рішення роботодавця при наймі на роботу, пояснив юрист Микита Підгайний.
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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини нерухомості Гроші Міністерство юстиції
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