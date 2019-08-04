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      Як перейти на альтернативну енергетику: приклад села на Харківщині

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      Харківське село Веселе своїм прикладом доводить, що відмовитися від газу та перейти на альтернативну енергетику можна. Школу, дитячий садок та лікарню опалюють за допомогою сонця або вторсировини.

      Північ Харківської області, де до Росії 40 кілометрів, там місцеві села власним прикладом демонструють, що нічого російського їм не треба, включно з газом. Активно впроваджувати альтернативну енергетику стали після початку окупації України.

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      Село Веселе найбільш енергоефективне на Харківщині. Втілювати масштабний проект почали з встановлення розумних вуличних ліхтарів. Це розробка харківських вчених. Ліхтарі почали першими економити гроші громади.

      Півсотні лед-ламп дають яскравіше світло та використовують менше потужності за аналоги. Далі енергоощадними стали всі соціальні об’єкти. Для школи та садка збудували котельню на паливних брикетах, а клуб і бібліотеку опалюють пелетами зі сусідньої агрофірми. Економія до 15%, а окупиться проект уже за п’ять років.

      Село Веселе
      Сонячні батареї

      На даху амбулаторії встановили сонячні батареї. Вони живлять тепловий насос. Поєднання альтернативних джерел показало неабияку економію – до 20 тисяч за опалювальний сезон.

      Щоправда, водночас у сусідніх селах Тернова і Перемога амбулаторії все ще працюють на дровах. Там енергореформа лише в планах. В районі вже 11 сільських первинних медзакладів перейшли на розумне споживання. Здебільшого це роблять за грантові кошти, зрідка бюджетами села та області.

      Михайло Литвиненко
      Михайло Литвиненко

      "Якщо ми кажемо про економію, то дійсна економія почнеться після 4-5 років роботи цієї системи, а у нас вона наступає зразу, тому що ми не витрачаємо бюджетних коштів на встановлення та придбання сонячної електростанції", – пояснив голова районної ради Михайло Литвиненко. Зупинятися у Веселому на цих проектах не будуть, адже хочуть повністю перейти на альтернативну енергетику.

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      Теги: Новини України Енергетика Новини Харкова
      Джерело: 24 канал
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