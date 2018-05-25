Як пережити спеку сердечникам: поради кардіологів

Люди із захворюваннями серцево-судинної системи особливо страждають у спекотну пору.

Зі слів медиків, коли на вулицях дуже жарко, людям з хворобами серця і судин слід бути дуже обережними. Аби уникнути від спеки негативного впливу на здоров'я, сердечникам слід дотримуватись простих правил.

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Важливо не забувати брати з собою ліки, адже може стати погано у найневідповідніший момент. Також варто не забувати приймати вранці препарати, прописані лікарем. На прогулянку одягайте щось на голову та зручний одяг з натуральних тканин.

Одягайте на прогулянку капелюха

Дуже важливо людям з хворобами серцево-судинної системи не вживати у спеку алкогольні напої і не курити.

Також беріть з собою пляшку негазованої води та паперові серветки або хустинку. Намочивши їх можна протерти обличчя, руки, ноги. Це допоможе трохи освіжити та охолодити тіло.

Не засмагайте і взагалі намагайтеся уникати прямих сонячних променів. Під час літньої пори важливо випивати за день не менше 1,5 літра води. І під час спеки старайтесь не навантажувати шлунок важкою їжею.

Ну а якщо на вулиці дуже жарко – краще з дому не виходити.

У спеку сердечникам краще сидіти у затінку дерев