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Як персонажі "Діснея" виглядали б у реальному житті: дивовижні фото

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Роботи Jirka Vinse Jonatan Väätäinen
Роботи Jirka Vinse Jonatan Väätäinen / Фото з Іnstagram

28-річний фінський художник Йірка Вінсе Джонатан Вятайнен виріс з "Діснеєм". Саме герої його улюблених дитячих мультиків надихнули хлопця на створення серії дивовижних ілюстрацій.

За його словами, ще у 2011 році він вирішив трохи попрацювати у Photoshop і подивитися, як персонаж Урсули з "Русалочки" може виглядати у реальному житті.

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"Оскільки я виріс з великою кількістю цих персонажів, почуття ностальгії зробило процес захоплюючим і цікавим персональним проектом", – ділиться Йірка.

Круелла Де Віль з "101 далматинців"

Белль "Красуня і Чудовисько"

Моана 

Капітан Лі Шан "Мулан"

Принц Ерік "Русалочка"

Принцеса Анна "Крижане серце"

Накома "Пакахонтас"

Принцеса Жасмин "Аладін"

Флін Райдер "Рапунцель"

Кокум "Покахонтас"

 

Теги: LifeStyle Мистецтво
Джерело: Bored Panda
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