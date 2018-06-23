Як персонажі "Діснея" виглядали б у реальному житті: дивовижні фото

28-річний фінський художник Йірка Вінсе Джонатан Вятайнен виріс з "Діснеєм". Саме герої його улюблених дитячих мультиків надихнули хлопця на створення серії дивовижних ілюстрацій.

За його словами, ще у 2011 році він вирішив трохи попрацювати у Photoshop і подивитися, як персонаж Урсули з "Русалочки" може виглядати у реальному житті.

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"Оскільки я виріс з великою кількістю цих персонажів, почуття ностальгії зробило процес захоплюючим і цікавим персональним проектом", – ділиться Йірка.

Круелла Де Віль з "101 далматинців"

Белль "Красуня і Чудовисько"

Моана

Капітан Лі Шан "Мулан"

Принц Ерік "Русалочка"

Принцеса Анна "Крижане серце"

Накома "Пакахонтас"

Принцеса Жасмин "Аладін"

Флін Райдер "Рапунцель"

Кокум "Покахонтас"

Допис, поширений Jirka Vinse Jonatan Väätäinen (@jirkavinse) 28 Жов 2017 р. о 2:46 PDT

Допис, поширений Jirka Vinse Jonatan Väätäinen (@jirkavinse) 17 Вер 2017 р. о 1:43 PDT

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Допис, поширений Jirka Vinse Jonatan Väätäinen (@jirkavinse) 21 Бер 2016 р. о 8:01 PDT