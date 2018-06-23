Як персонажі "Діснея" виглядали б у реальному житті: дивовижні фото
28-річний фінський художник Йірка Вінсе Джонатан Вятайнен виріс з "Діснеєм". Саме герої його улюблених дитячих мультиків надихнули хлопця на створення серії дивовижних ілюстрацій.
За його словами, ще у 2011 році він вирішив трохи попрацювати у Photoshop і подивитися, як персонаж Урсули з "Русалочки" може виглядати у реальному житті.
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"Оскільки я виріс з великою кількістю цих персонажів, почуття ностальгії зробило процес захоплюючим і цікавим персональним проектом", – ділиться Йірка.
Круелла Де Віль з "101 далматинців"
Белль "Красуня і Чудовисько"
Моана
Капітан Лі Шан "Мулан"
Принц Ерік "Русалочка"
Принцеса Анна "Крижане серце"
Накома "Пакахонтас"
Принцеса Жасмин "Аладін"
Флін Райдер "Рапунцель"
Кокум "Покахонтас"