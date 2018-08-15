Як підготувати дитину до дитячого садка: поради психолога

Ранкові істерики, хапання за руки й ріки сліз здатні краяти серце найчерствішої людини – усе це типові симптоми труднощів адаптації малюка до дитячого садка. Як їх подолати й чи можна взагалі уникнути 24 каналу розповіла Катерина Гольцберг, практикуючий психолог Медичної мережі "Добробут".

Коли йти в дитсадок?

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Оптимальний вік – близько 3 років. У цей період слабшає прив’язаність до мами, й цим слід скористатися. До того ж, у трирічок формується установка "я сам", яка спонукає їх проявляти самостійність.

Ближче до 4 років зв’язок із мамою знову міцнішає, тому розрив може завдати дитині більше страждань. А от у малят, котрі не досягли трирічного віку, виникають проблеми, пов’язані з невмінням самостійно їсти, користуватися горщиком. Крім того, маленькі діти спілкуються одне з одним не прямо, а тільки за допомогою дорослого, що може провокувати труднощі комунікації.

Формування звички

Наука довела, що за 21 день закріплюється будь-яка звичка. У випадку з психологічною адаптацією до садка цей період збільшується до 60 днів. Цікаво, що на звикання до нових умов навколишнього середовища організму потрібно лише 2 тижні. Але психіка – річ тонка. Для успішної адаптації бажано, щоб малюк не пропускав жодного дня. Однак, на практиці це найчастіше буває малореальним.

Потрібно спокійно допомогти дитині пережити перший у її житті етап дорослішання. Адже не за горами нові рівні відокремлення від батьків: 1-й клас, підлітковий вік.



Як допомогти дитині звикнути до дитсадка

Труднощі

Якщо дитина й через два місяці завзято опирається садку – відмовляється їсти в групі, зазнає труднощів із туалетом (особливо в плані дефекації), не хоче спати вдень, контактує тільки з персоналом, – значить, звикання не відбулося.

Причини можуть бути різні: несприйняття їжі, постільної білизни, шуму, надто емоційних вихователів, а також стресова ситуація в родині (наприклад, розлучення батьків, народження молодших братів або сестер), що збіглася в часі з першими місяцями в дитячому садку.

7 правил, які допоможуть дитині адаптуватися до садка

Правило № 1: довго прощатися – слізьми обливатися

Ранкові прощання не повинні бути тривалими. Прийшли, переодягли, передали вихователеві, пішли. До речі, адекватний вихователь не телефонуватиме батькам, якщо дитина плаче після того, як вони пішли. Дзвінок доречний лише тоді, коли, наприклад, у малюка підвищилася температура.

Правило № 2: не обманювати!

Кажіть дитині правду: "Ми йдемо до дитячого садка". Не обманюйте її, вигадуючи історії про песиків або кицьок за рогом. Заводьте до групи та прощайтеся. Можна організувати якийсь ритуал: поцілувати та прошепотіти на вушко: "Гарного дня!" або "Розважся сьогодні!".

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Будьте пунктуальні. Заздалегідь домовтеся з дитиною про час, коли ви заберете її додому. І як домовитеся, так і заберіть – хай там що!

Правило № 3: тато може все що завгодно

Необхідно продумати, хто відводитиме маля до садка. Якщо дитина довго плаче саме з мамою, то спробуйте проекспериментувати з татом або бабусею – можливо, з ними крихітці буде легше розпрощатися.



Ігри в дитячому садку

Правило № 5: аналізуємо страхи

Буває, що дитина починає тремтіти навіть при згадуванні про садок. Обіграйте ситуацію: "Давай, ти будеш вихователем, а я – малюком". Діти точно відтворюють дії педагога – й з’ясовується, чого боїться маля.

Правило № 6: не заважати в комунікації

Іноді батьки спонукають дитину до дружби з "тим" хлопчиком або "ось тією" дівчинкою, а малеча пручається – вона прагне сама проявити ініціативу. В таких випадках важливо не переборщити з порадами.

Правило № 7: не бійтеся вірусів

Доки імунна система дитини не пристосується до нових умов, маля хворітиме. Однак, це не привід записувати його в розряд непристосованих для дитсадка. Після хвороби дитина має повертатися у колектив, а не їхати на місяць до бабусі – так адаптація мине легше.

Катерина Гольцберг, практикуючий психолог Медичної мережі "Добробут", лікар вищої категорії. Консультує з питань сімейних проблем, зокрема, розлучень та станів після розлучень, сімейних конфліктів. Займається проблемами затримки мовного розвитку, аутизму, шкільної неуспішності. Надає допомогу і підтримку при психологічних травмах, депресії, психосоматичних розладах. Є членом Української спілки психотерапевтів (УСП) і Професійної Асоціації дитячих аналітичних психологів (ПАДАП).



Катерина Гольцберг

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