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Як підготувати дитину до першого смартфона: поради від Супрун

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Як підготувати дитину до першого смартфона
Як підготувати дитину до першого смартфона / mta.ua

Оскільки за кілька днів стартує навчальний рік, батьки намагаються придбати дітям смартфони, щоб не хвилюватись і тримати зв'язок зі школярем.

Про це написала в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун на своїй сторінці у Facebook.

Та не варто поспішати, потрібно визначити – чи готова ваша дитина готова отримати власний ґаджет та відповідально його використовувати: без ігор, перегляду YouTube та переписок у соцмережах.

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Щоб діти не витрачали час на дурниці на смартфоні, варто підготувати їх до отримання смартфона.

1. Будьте прикладом для наслідування. Якщо не хочете, щоб дитина використовувала телефон під час обіду чи перед сном – теж цього не робіть.

via GIPHY

2. Знайомте дитину з технологіями з раннього віку – поговоріть з нею про це та запитайте, що їй найбільше в них подобається та розкажіть, для чого ви використовуєте їх самі.

3. Формулюйте правила разом з дитиною – перед тим, як дасте дитині телефон, обговоріть правила його використання: коли його можна використовувати для розваг, коли для роботи, а коли взагалі краще відкласти.

4. Дізнайтеся, які пристрої та технології дозволяють використовувати у школі, де навчається ваша дитина.

5. Не пишіть повідомлення своїй дитині весь час, адже це постійно відволікає дитину від навчання.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Техно Смартфони Діти Здоров'я Поради Уляна Супрун Міністерство охорони здоров’я
Джерело: 24 Канал
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