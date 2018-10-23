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      Як підготувати дитину до здачі аналізу крові

      367 Читать новость на русском
      Як підготувати дитину до здачі аналізу крові
      Як підготувати дитину до здачі аналізу крові / nutritions4kids.blogspot.com

      Для деяких дорослих людей здати кров – це великий стрес для організму. А що казати про дітей? Адже неправильна підготовка може негативно вплинути на ставлення малюка до лікарів загалом.

      Про це пише дитячий ендокринолог Катерина Саннікова в Instagram.

      Читайте також: Як неправильний прикус впливає на здоров’я

      Основні принципи підготовки дитини до здачі крові:

      1. Не брешіть

      Часто дитина чує від батьків: "Це не боляче" або "Ми їдемо не до лікаря, а в магазин". Та це неправда. Дитина повинна знати, що процедура здачі крові є неприємною. Після того, як батьки збрешуть дитині, слова "Не бреши мені" не матимуть жодного змісту.

      Тому повідомляйте дитині, що лікар візьме з пальчика кров. І ця процедура є неприємною. Скажіть дитині, що вона може плакати, але попри це мама чи тато будуть разом з нею.

      Якщо потрібно дитині здати кров – кажіть їй правду
      Якщо потрібно дитині здати кров – кажіть їй правду

      2. Не готуйте дитину задовго до процедури

      Не варто казати дитині, що за місяць вона повинна здати аналіз крові. Її переживання розтягнуться надовго. Найкраще скажіть їй за три дні до цього.

      3. Грайтеся в лікарів

      Спробуйте у той період частіше гратися в лікарів. Пояснюйте, що уколи роблять для того, щоб вилікувати пацієнта. І це необхідно.

      Грайтеся в лікарів
       Грайтеся в лікарів

      4. Читайте казки дітям

      До прикладу, психокорекційні казки. Можна читати на будь-які теми, а не лише про страх уколів чи лікарів.

      5. Дивіться мультики про лікарів

      До прикладу мультик "Лікар Айболить" та інші. До прикладу, у цьому мультику розповідають про бегемота, який дарма боявся щеплень.

      Дивіться мультики про лікарів
      Дивіться мультики про лікарів

      6. Під час процедури будьте поруч

      Можете взяти дитину на коліна, підтримуйте її. Скажіть їй, що розумієте її біль і що ви скоро підете додому.

      7. Порадуйте чимось дитину після здачі крові

      Після неприємних емоцій порадуйте дитину якимось бонусом. Це не обов’язково повинно бути щось дороге, але це має бути те, що вона любить. До прикладу, якщо дитина любить малювати, то купіть їй нові олівці чи фарби.

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Діти Психологія
      Джерело: 24 Канал
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