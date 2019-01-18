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      Як підготувати дитину перед візитом до стоматолога

      145 Читать новость на русском
      Як налаштувати дитину на лікування зубів
      Як підготувати до стоматолога / romeosrl.net

      Перед походом до стоматолога важливо пояснити дитині, що буде відбуватися під час візиту і налаштувати на позитив, щоб у неї не виник страх цих лікарів надалі.

      Про це пише дитячий стоматолог Катерина Кузнєцова.

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      1. Розкажіть, що буде робити стоматолог

      Поясність дитині, що спершу лікар огляне зуби, можливо знадобиться чистка або ж лікування. Вона має знати, що лікар їй скаже, що потрібно зробити під час візиту. Батьки повинні сказати, що лікувати зуби необхідно, адже від цього залежить здоров’я. Не забудьте згадати про те, що під час візиту дитина повинна відкрити рот.

      Розкажіть дитині, що буде робити стоматолог
      Розкажіть дитині, що буде робити стоматолог

      2. Покажіть приклад візиту до лікаря

      Не залежно від того, скільки дитині років, лікар радить показати на собі, як ви заходите і кабінет, сідаєте у крісло та відкриваєте рот, відтягуючи язик. Можете спробувати зробити це з дитиною перед дзеркалом.

      Якщо у сім’ї є старші діти, то вони могли б продемонструвати як правильно поводитися з лікарем. Після цього до лікаря пішла б молодша дитина, яка б повторила рухи. Це ефект моделювання, який дуже добре працює.

      3. Подивіться мультики

      Щоб прищепити дитині любов до стоматологів, подивіться мультик, який показує доброго лікаря. Так дитина зрозуміє, що лікар може допомогти людині.

      Подивіться з дитиною мультфільми про стоматологів
      Подивіться з дитиною мультфільми про стоматологів

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Діти Здоров'я Стоматологія Гігієна
      Джерело: 24 Канал
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