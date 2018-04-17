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Як підготувати гардероб до літа: практичні поради

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Як підготувати гардероб до літа
Як підготувати гардероб до літа

Весна потішила нас теплою погодою, а це означає, що пуховики та чоботи можна сховати подалі. Читайте далі, як звільнити місце в гардеробі для легких речей і що робити з одягом, який не знадобиться у найближчі півроку.

Взуття

Перевірте зимове взуття у першу чергу. Теплі черевики, чоботи ретельно почистить або віднесіть в майстерню, щоб виправити дрібні пошкодження.

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Чисте взуття складіть у коробки, а пари з тонкої шкіри вставте колодки, щоб не з'явилися заломи і тріщини.

Взуття повинне просохнути самостійно, в жодному разі не сушіть його біля батареї – це пошкодить поверхню.

Порада: перед тим як класти взуття у коробку, в якій довго зберігалося інше взуття, краще обробити її спеціальним спреєм проти запаху.

Теплі светри

Светри та кардигани, у яких ви не плануєте ходити весною та влітку, також треба почистити. Як прати светри – підкажуть ярлики на виробі: прання у холодній воді, прання у пральній машині або ж хімчистка.

Сушити светри та кардигани з вовни найкраще, акуратно розстеливши їх, у такий спосіб одяг не розтягнеться.

Зберігати тонкі речі з вовни і синтетики найкраще у складеному вигляді, оскільки на вішалці светр може розтягнутися або деформуватися в області плечей.

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Верхній одяг

Парки та пухові куртки можна прати в машинці, якщо на етикетці не значиться інший спосіб чистки. А от вовняні пальто краще довірити хімчистці: після домашньої прання вони можуть втратити вигляд. Шуби з штучного та натурального хутра також варто віднести в перевірену хімчистку.

Для зберігання верхнього зимового одягу придбайте спеціальні чохли.

Шарфи та шапки

Для зберігання шарфів, шапок, рукавичок і інших дрібниць підійдуть пластикові чи картонні коробки жорсткої форми. Так головні убори не деформуються і не загубляться на полицях.

Теги: LifeStyle Поради Стиль і мода
Джерело: Wonderzine
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