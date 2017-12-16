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Як підготувати організм до новорічних свят: поради

18:21, 16 грудня 440 Читать новость на русском
Як підготувати організм до новорічних свят
Як підготувати організм до новорічних свят / unsplash

Провести новорічні свята і не набрати кілька зайвих кілограмів – практично, неможливо. Адже швидше за все, ми в ці дні будемо багато їсти та мало рухатись.

Однак підготувати свій організм до новорічних застіль можна. Слідуйте цим дієвим порадам.

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1. Забудьте про голодування за кілька тижнів до новорічних свят. Навіть якщо здається, що це доволі непогана ідея, яка допоможе схуднути, не варто морити себе недоїданнями та виснажливими дієтами. За святковим столом ви неодмінно зірветесь.

2. Вживайте більше білків та овочів. Вже сьогодні варто подумати над тим, як можна скоротити порції. Таким чином, ваш шлунок звикне до невеликої кількості їжі, і ви не переїсте новорічних страв.

3. Навчіться зупиняти себе під час прийому їжі. Важливо відчувати насиченість свого організму, адже це допоможе бути стриманими за святковим столом і не з’їсти зайвого.

4. Не лінуйтесь і більше рухайтесь. Ходіть більше пішки і щоразу збільшуйте дистанцію. Робіть елементарні фізичні вправи вранці.

5. Залишайтеся у гарному настрої. Нехай у новорічні свята вас супроводжує посмішка. Гарний настрій допомагає організму почувати здоровим та повним сил.

Теги: Здоров'я Новорічні свята LifeStyle Здорове життя Поради
Джерело: Сніданок з 1+1
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