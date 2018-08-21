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Як підготуватись до навчального року: поради психолога

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Навчальний рік 2018 – як підготуватись психологічно
Навчальний рік 2018 – як підготуватись психологічно / 4mama.ua

Чимало дітей та батьків в останні дні літа з жахом згадують, що канікули завершуються і скоро до школи. Насправді, після майже 3 місяців відпочинку важко налаштуватись на робочий настрій як батькам, так і дітям.

Про це розповіла психолог Вікторія Горбунова, передає прес-служба МОЗ.

Увійти у навчальний рік без стресу для дитини та батьків не так вже й складно, якщо знати кілька помічних секретів.

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Поступово відновлюйте шкільний розпорядок дня

Оскільки на канікулах дітям, зазвичай, дозволяють пізніше лягати і довше спати, це може стати додатковим стресом переходу на режим школи. Тож варто заздалегідь починати вкладати дітей спати раніше та раніше піднімати.

Почніть готуватись до занять заздалегідь

Важливо покроково домовлятись з дитиною про виконання цікавих дитині занять і не примушувати її, коли вона втомлена після активного дня, у поганому настрої або має інші плани. Після невеличкого навчання заплануйте щось цікаве, бажано, активне, наприклад, велопрогулянку.

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Створіть книгу спогадів про літній відпочинок

Це може стати доброю передшкільною традицією. Спогади можна оформити у вигляді презентації з відео та фото всього, що відбувалося влітку. Такі сімейні ритуали допомагають покращувати емоційний клімат у сім’ї та сприяють ефективному ранньому розвитку дитини (збагачення словникового запасу, емоційний розвиток, формування соціальних та академічних навичок).

Складіть список цілей на наступний рік

Дітям подобаються своєрідні "новорічні резолюції" з переліком обіцянок, цілей, планів, яких хочуть дотриматись, та домовляються з батьками про винагороди.

Навчальний рік 2018 – як підготуватись психологічно

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Теги: Діти Здоров'я Поради Міністерство охорони здоров’я Психологія Здорове життя Освіта
Джерело: 24 Канал
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