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Як підібрати колір волосся до обличчя: прості секрети

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Як підібрати колір волосся
Як підібрати колір волосся / zmescience.com

Залежно від того, яку ви підібрали фарбу для волосся, ви можете "омолодити" зовнішність або ж навпаки – додати собі віку.

Проте у домашніх умовах отримати ідеальний природній колір досить складне завдання. Довіртися професійним стилістам та колористам, які завжди допоможуть розібратися у палітрі відтінків. Крім того, стиліст знає, як підібрати колір волосся до обличчя і здатний передбачити результат фарбування, оскільки у домашніх умовах результат може вийти не таким, як ви очікували.

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Як підібрати колір волосся

Якщо у вас світла шкіра з рожевим підтоном, зверніть увагу на відтінки блонду. До слова, блонд має і свої нюанси: холодний попелястий світлий відтінок – може додати віку, а от натуральний блонд з легкими пшеничними або солом'яними нотами – "омолоджує" зовнішність.

Зовнішність з теплим відтінком шкіри з мідним підтоном гармонійно поєднається з кольорами шатен.

Якщо ви володарка шкіри з оливковим підтоном, то вона відмінно поєднується з гаммою для брюнеток.

Всі відтінки рудого личать дівчатам з білою і ніжно-рожевою шкірою. Однак не перестарайтеся з кольором: надто яскравий рудий відтінок додає обличчю надмірно червоного тону.

Обирайте максимально натуральні руді відтінки

Відтінок фарби слід вибирати на пару тонів світлішим або темнішим (залежно, який ви хочете результат) від натурального волосся. Але, за словами експертів, така класифікація не завжди вірна. Під час вибору нового відтінку волосся професіонали звертають увагу на відтінок шкіри, форму обличчя і носа, і навіть пігмент губ.

 

Теги: LifeStyle Краса
Джерело: 24 Канал
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