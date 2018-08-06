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Як підняти дитячу самооцінку

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Як покращити дитячу самооцінку
Як покращити дитячу самооцінку / Фото з соціальних мереж

Батькам необхідно формувати дитячу самооцінку ще змалечку, адже основні задатки особистості з’являються у ранньому віці.

Дитячий психолог Ірина Ердик пояснює, що самооцінка дитина проходить кілька етапів, пише gazeta.ua.

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У дошкільному віці вона дещо завищена, у період початкової школи – дещо занижена. Під час середнього шкільного віку дитина тверезо оцінює свої вміння. Радикальні зміни у самооцінці відбуваються у старшому віці – діти можуть або замикатися в собі або підносити власне его.

Як покращити дитячу самооцінку
Як покращити дитячу самооцінку

Щоб підвищити самооцінку дитині батькам необхідно створювати такі ситуації, в яких дитина зможе себе найкраще проявити. Варто пам’ятати, що хвалити дитину за будь-що не можна. Тому що вона не зможе адекватно оцінити свої можливості.

Батькам необхідно оцінювати не саму роботу, а старання дитини.

Потрібно також підтримувати досягнення дитини, хвалити за найменші перемоги. У випадку програшів не сварити дитину і не звинувачувати її, а навпаки – підбадьорити.

Як підняти дитячу самооцінку
Як підняти дитячу самооцінку

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділіЗдоров'я.

Теги: Здоров'я Діти Психологія
Джерело: 24 Канал
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