Як підняти дитячу самооцінку
Батькам необхідно формувати дитячу самооцінку ще змалечку, адже основні задатки особистості з’являються у ранньому віці.
Дитячий психолог Ірина Ердик пояснює, що самооцінка дитина проходить кілька етапів, пише gazeta.ua.
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У дошкільному віці вона дещо завищена, у період початкової школи – дещо занижена. Під час середнього шкільного віку дитина тверезо оцінює свої вміння. Радикальні зміни у самооцінці відбуваються у старшому віці – діти можуть або замикатися в собі або підносити власне его.
Як покращити дитячу самооцінку
Щоб підвищити самооцінку дитині батькам необхідно створювати такі ситуації, в яких дитина зможе себе найкраще проявити. Варто пам’ятати, що хвалити дитину за будь-що не можна. Тому що вона не зможе адекватно оцінити свої можливості.
Батькам необхідно оцінювати не саму роботу, а старання дитини.
Потрібно також підтримувати досягнення дитини, хвалити за найменші перемоги. У випадку програшів не сварити дитину і не звинувачувати її, а навпаки – підбадьорити.
Як підняти дитячу самооцінку
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