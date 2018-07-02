Як підтримувати рівень гормонів в організмі жінки: корисні поради

Дієтолог Оксана Скиталінська переконана, що рівень гормонів в організмі жінки можна підтримувати завдяки деяким правилам харчування.

Про це вона зазначила на сторінці у Facebook.

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Гормони часто використовуються та руйнуються в тканинах, тому для постійної підтримки рівня в крові необхідно, щоб вони час від часу утворювалися.

Дієтолог зазначила, що жінки більше схильні до впливу гормонів, ніж чоловіки, через гормональний фон, який змінюється відповідно до циклу.

Добре впливають на "вирівнювання" жіночих гормонів продукти, багаті омега-3 жирами (насіння льону, чіа), вітаміном С у поєднанні з ягодами. Також такі властивості мають морква, кокосовий горіх, овес, вітаміни групи B (злакові, горіхи).

Оксана Скиталінська радить зранку пити одну чашку кави.

Вона переконана, що не варто відмовлятися від складних вуглеводів, оскільки вони допомагають стабілізувати рівень гормону жирової тканини лептину. Останній надсилає сигнал мозку про зменшення відчуття голоду та підвищує використання жирів. Виводити надлишки естрогену допомагають складні вуглеводи з високим вмістом клітковини. Це призводить до балансу гормонів.

Кортизол, за словами лікаря, не є чимось поганим. Цей гормон дозволяє людині почуватися бадьоро вранці, фокусувати увагу та приймати правильні рішення. До високого рівня кортизолу веде сучасне життя, багатофункціональність та постійні інформаційні навантаження.