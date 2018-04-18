Як підвищити свою продуктивність на роботі: 7 корисних порад

Часто люди після робочого дня мають сумніви, чи достатньо вони проявили себе на посаді. Особливо це стосується нових працівників. Відтак викладач бізнес-школи при Массачусетському технологічному інституті та автор книг про продуктивність Роберт Поузі відкрив секрети, як можна максимально отримати результати від робочого процесу.

За словами експерта, 7 простих правил допоможуть працівнику реалізувати себе на робочому місці та отримати максимальну користь від робочого часу.

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1. Правильне оцінювання продуктивності

Люди часто вимірюють продуктивність своєї праці за годинами, проведеними на роботі. Однак така методика вже застаріла. Роберт Поузі радить більше звертати увагу на результат від роботи.

Час – не кращий показник виконаної роботи. Ви коли-небудь витрачали три тижні на проект, який був неефективним? А кілька днів на той, що був чудовим? В якому випадку ви витратили час більш продуктивно?

– пояснив на прикладі Роберт Поузі.

2. Розподіліть роботу за важливістю

Варто складати список справ, які потрібно виконати впродовж певного часу – року, місяця, тижня, дня. При цьому слід розсортувати роботу за важливістю.

3. Не зважайте на дрібниці

Не потрібно зациклюватися на дрібні речі, які відволікають вас та забирають багато часу. Роберт Поузі наводить приклад перегляду електронної пошти. Переглядайте листи не частіше, ніж на годину, відсортуйте серед них, які потребують відповіді. Бажано відписати людині одразу ж після прочитання, щоб не гаяти на це часу в майбутньому.

Якщо ж ви отримали досить складне завдання на роботі – розподіліть його на кілька блоків. Коли ви виконаєте бодай одну частинку з них, то відчуєте впевненість у реалізації наступних сегментів. Такі "маленькі справи" допоможуть вам швидше досягнути остаточний результат.

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4. Беріться за великі проекти з кінця

Часто людина збирає дуже багато інформації, яку потім намагається упорядкувати та вивести якийсь висновок. Такий підхід до роботи Роберт Поузі вважає не ефективним. Натомість експерт радить не накопичувати джерела, а виділити кілька днів на вивчення питання. На початку реалізації проекту створіть попередній висновок, який в кінці можете трішки відредагувати. Такий підхід до справи допоможе зекономити досить багато часу.

5. Виділяйте час для роздумів

Поринаючи з головою у виконання будь-якої роботи, не забудьте виділити час для аналізу. Невеличкі перерви допоможуть по-новому глянути на свою роботу та, можливо, знайти спосіб спростити шлях до отримання бажаного результату.

6. Майте відпрацьовані звички

Під час президентства Барак Обама брав у поїздки кілька синіх костюмів. Це яскравий приклад того, що передбачуваність може принести користь, адже екс-глава США не витрачав зайвого часу на вибір одягу. Таку практику можна примінити на роботі. Наприклад, напрацювати певний алгоритм при виконанні проекту, або створити базу джерел, які в першу чергу розглядатимуться.

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7. Залишайте всі справи на роботі

Часто люди після роботи працюють ще й вдома. Потрібно розмежувати відпочинок від робочого процесу. Тому перед виходом з офісу перегляньте необхідні документи та дайте відповідь на всі термінові листи, щоб з чистими думками прийти додому.