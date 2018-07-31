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Як підвищити рівень гемоглобіну у крові: топ-7 продуктів

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Як підвищити рівень гемоглобіну у крові
Як підвищити рівень гемоглобіну у крові / rfi.ro

Залізовмісний білок гемоглобін є дуже важливим в організмі людини, оскільки він постачає киснем всі клітини. Тож якщо його рівень падає – клітинам не вистачає енергії для нормального функціонування.

Коли в організмі падає рівень гемоглобіну, у людини мерзнуть кінцівки, паморочиться у голові, відчувається млявість, втома, головний біль, сонливість та інше, передає 24apteka.

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Рівень гемоглобіну можна піднімати спеціальними препаратами, або надати перевагу смачним продуктам, які наситять організм вітамінами та необхідними елементами.

Халва

Цей смаколик містить найбільше заліза. Особливо цінною буде кунжутна халва, в 100 грамах якої є 50 мг заліза. 100 г соняшникової халви містять 33 мг заліза. Цей продукт ще й позитивно впливає на роботу нервової, серцево-судинної та кісткової систем, адже халва містить ще магній, калій, мідь, цинк, вітаміни С, Е та В.

Печінка

Печінка містить вітаміни Е, К, Н, В, мідь, залізо, фосфор, калій, магній та натрій. При надто низькому гемоглобіні медики рекомендують їсти хоча б 100 г страв з печінки щодня.

Буряк

Буряк багатий на залізо, амінокислоти і вітаміни. Окрім того, він добре очищає печінку, може уповільнити старіння організму та суттєво знижувати ризик серцево-судинних захворювань.

Сухофрукти

Сухофрукти містять в 4-5 разів більше заліза, ніж свіжі фрукти. Чорнослив, курага, сушені яблука, фініки, інжир покращують стан серцево-судинної системи, нормалізують обмінні процеси в організмі та підвищують працездатність.

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Морська капуста

100 г морської капусти містить 12 мг заліза. Також цей продукт має чимало інших мінералів, які добре впливають на роботу всіх органів і систем організму.

Крупи

Гречка і вівсянка також допоможуть підняти гемоглобін. Але в жодному разі не можна їсти гречки з молоком, адже продукти, що містять кальцій, перешкоджають засвоєнню заліза.

Горіхи

Волоські горіхи містять вітаміни А, Е, групи В, магній, калій, кобальт, омега-3 кислоти та рослинний білок. Для підвищення рівня гемоглобіну в крові достатньо з'їдати 5-6 штук в день. Також горіхи чудово зміцнюють імунітет та знімають втому.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здоров'я Здорове життя Народна медицина Поради Лікування Здорове харчування
Джерело: 24 Канал
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