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      Як підвищити темпи економічного зростання: план уряду

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      Милованов розповів, як уряд буде домагатися швидшого економічного зростання / rbc.ua

      Міністр розвитку економіки Тимофій Милованов прокоментував оцінку зростання ВВП у 2019 році на рівні 3,3%. Він розповів, у який спосіб Кабінет Міністрів України планує в подальшому піднімати цей показник.

      Єдиний шлях підвищення темпів економічного зрастання – інвестиції у людей та виробництво, наголосив Тимофій Милованов у своєму фейсбуці.

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      Ключові фактори впливу на економічну активність у 2019 році:

      • стабільно висока інвестиційна активність;
      • рекордний врожай зернових;
      • послаблення глобального попиту на тлі посилення торговельних війн;
      • зростання купівельної спроможності населення;
      • зміцнення обмінного курсу гривні.

      Як уряд планує підвищувати темпи економічного зростання:

      • залучити 50 мільярдів доларів прямих іноземних інвестицій,
      • збільшити щорічні обсяги внутрішнього інвестування у понад 2 рази (з очікуваних у 2019 році 17% від ВВП до щонайменше 23,5% у 2024 році),
      • знизити знос основних фондів з 60,6% до 48,2% (наблизити до ЄС – 40%),
      • увійти у топову групу по індексу людського капіталу.

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      Крім того, Тимофій Милованов назвав кроки, за допомогою яких Кабінет міністрів планує залучати іноземні інвестиції:

      • земельна реформа;
      • лібералізація ринку праці;
      • приватизація;
      • реформа державних підприємств;
      • капітальні інвестиції з бюджету;
      • концесії;
      • інвестиційні няні;
      • індустріальні парки;
      • програми підтримки малого і середнього бізнесу;
      • просування експорту;
      • розбудова транспортної інфраструктури.

      Важливою передумовою для успішної реалізації всіх цих реформ та інвестиційних ініціатив є макроекономічна стабільність. Її потрібно зберегти,
      – резюмував міністр розвитку економіки.

      Що відомо про зростання економіки у 2019 та 2020 роках?Міністерство розвитку економіки оцінило зростання економіки у 2019 році на рівні 3,3% ВВП. Водночас для того, аби наздогнати за рівнем економіки західні країни необхідні куди вищі темпи.

      Разом з тим, за прогнозом Нацбанку, у 2020 році темпи зростання майже не зміняться. НБУ прогнозує лише 3,5% від валового внутрішнього продукту.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Міністерство економічного розвитку і торгівлі Тимофій Милованов – новини Кабінет Міністрів України Інвестиції ВВП
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