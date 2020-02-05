Як підвищити темпи економічного зростання: план уряду

Міністр розвитку економіки Тимофій Милованов прокоментував оцінку зростання ВВП у 2019 році на рівні 3,3%. Він розповів, у який спосіб Кабінет Міністрів України планує в подальшому піднімати цей показник.

Єдиний шлях підвищення темпів економічного зрастання – інвестиції у людей та виробництво, наголосив Тимофій Милованов у своєму фейсбуці.

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Ключові фактори впливу на економічну активність у 2019 році:

стабільно висока інвестиційна активність;

рекордний врожай зернових;

послаблення глобального попиту на тлі посилення торговельних війн;

зростання купівельної спроможності населення;

зміцнення обмінного курсу гривні.

Як уряд планує підвищувати темпи економічного зростання:

залучити 50 мільярдів доларів прямих іноземних інвестицій,

збільшити щорічні обсяги внутрішнього інвестування у понад 2 рази (з очікуваних у 2019 році 17% від ВВП до щонайменше 23,5% у 2024 році),

знизити знос основних фондів з 60,6% до 48,2% (наблизити до ЄС – 40%),

увійти у топову групу по індексу людського капіталу.

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Крім того, Тимофій Милованов назвав кроки, за допомогою яких Кабінет міністрів планує залучати іноземні інвестиції:

земельна реформа;

лібералізація ринку праці;

приватизація;

реформа державних підприємств;

капітальні інвестиції з бюджету;

концесії;

інвестиційні няні;

індустріальні парки;

програми підтримки малого і середнього бізнесу;

просування експорту;

розбудова транспортної інфраструктури.

Важливою передумовою для успішної реалізації всіх цих реформ та інвестиційних ініціатив є макроекономічна стабільність. Її потрібно зберегти,

– резюмував міністр розвитку економіки.

Що відомо про зростання економіки у 2019 та 2020 роках?Міністерство розвитку економіки оцінило зростання економіки у 2019 році на рівні 3,3% ВВП. Водночас для того, аби наздогнати за рівнем економіки західні країни необхідні куди вищі темпи.



Разом з тим, за прогнозом Нацбанку, у 2020 році темпи зростання майже не зміняться. НБУ прогнозує лише 3,5% від валового внутрішнього продукту.