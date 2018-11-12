Як Піппа Міддлтон назвала свого первістка: відомо ім'я племінника Кейт Міддлтон

Сестра герцогині Кембриджської Піппа Міддлтон та її чоловік Джеймс Меттьюс напередодні стали батьками. Однак ім'я новонародженого малюка подружжя тримало у секреті до хрещення дитини.

Лише днями стало відомо, що подружжя назвало свого первістка Артур Майкл Вільям. Про це повідомляє видання Daily Mail.

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Що цікаво, Майкл – це ім'я батька Піппи і брата Джеймса, який трагічно помер в 1999 році під час сходження на Еверест. Майкл Метьюз пропав безвісти у сумнозвісній "Зоні Смерті", коли він намагався стати наймолодшим британцем, який піднявся на найвищу вершину світу.

Як раніше повідомлялося, Піппа Міддлтон підтвердила свою вагітність у червні 2018 року. Для сестри герцогині Кембриджської це перша дитина. Піппа народила 15 жовтня у лікарні, де народила трьох дітей її сестра Кейт Міддлтон.