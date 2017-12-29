Як піраміди, крематорії чи замки: як виглядають найхимерніші церкви та собори світу (фоторепортаж)

Архітектура, особливо сучасна – справа складна, особливо для тих, хто звик дивитись на будь-який будинок як на звичну і сіру коробку для проживання. Але ще складніше стає тоді, коли це стосується релігійних храмів та церков. Особливо це стосується будівель представлених у репортажі.

Блогер Габріель Мортон опублікував у Твіттері фотографію незвичайної релігійної споруди в формі хреста з розіп'ятим Ісусом і пожартував, що йому "хочеться прийти в нормальну церкву, щоб нормально поклонитися нашому абсолютно нормальному Христу".

Насправді спорудження на знімку – це вхідний портик на кладовищі в Буенос-Айресі.

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Want to come to our NORMAL church to NORMALLY worship our perfectly NORMAL Christ. pic.twitter.com/4sWC7CwvL8 — Gabriel Morton (@gabrielenguard) 26 грудня 2017 р.

Запис Мортона ретвітнули понад 3 тисяч разів, і багато коментаторів опублікували фотографії незвичайних і ексцентричних церков в різних країнах світу.

Or this monstrosity in Grajewo, Poland pic.twitter.com/xiw9sJH51n — Marzena Lidia (@Miauczyslava) 27 грудня 2017 р.

Reminds me when, on vacation, I saw a similar concrete church but WAY bigger, like a flagship from the Imperium of Man just crashed. pic.twitter.com/aJfxL4W2PK — SSF Chaotic (@ChaoticPesme) 26 грудня 2017 р.

Not the best photos, but Catedral Metropolitana in Rio de Janeiro is another pretty intense brutalist design. pic.twitter.com/eqN7zEt7jT — Ben Newcombe (@bcmn96) 26 грудня 2017 р.

Check this one then - Mielec, Poland pic.twitter.com/wBu50YC89D — Marzena Lidia (@Miauczyslava) 27 грудня 2017 р.

Liverpool Cathedral is part of the same gang! pic.twitter.com/BwGsIvgeZq — Jonny (@jonnyshire) 27 грудня 2017 р.