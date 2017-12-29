Як піраміди, крематорії чи замки: як виглядають найхимерніші церкви та собори світу (фоторепортаж)
Архітектура, особливо сучасна – справа складна, особливо для тих, хто звик дивитись на будь-який будинок як на звичну і сіру коробку для проживання. Але ще складніше стає тоді, коли це стосується релігійних храмів та церков. Особливо це стосується будівель представлених у репортажі.
Блогер Габріель Мортон опублікував у Твіттері фотографію незвичайної релігійної споруди в формі хреста з розіп'ятим Ісусом і пожартував, що йому "хочеться прийти в нормальну церкву, щоб нормально поклонитися нашому абсолютно нормальному Христу".
Насправді спорудження на знімку – це вхідний портик на кладовищі в Буенос-Айресі.
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Запис Мортона ретвітнули понад 3 тисяч разів, і багато коментаторів опублікували фотографії незвичайних і ексцентричних церков в різних країнах світу.