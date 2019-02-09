''Як пірати в Сомалі'': експерт пояснив, чому в українських портах затримують кораблі

Державна екологічна служба неправомірно зупиняє торгові судна в українських портах, вибудовуючи незаконні схеми збагачення. Уже кілька років законодавчо неврегульована робота екологічної інспекції в морських портах України.

Про це "Обозревателю" розповів президент об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков.

Початок впорядкування системи роботи екологів було покладено ухваленням закону "про введення єдиного вікна", який вступив у силу в жовтні 2018 року. Закон, зокрема, передбачає митне оформлення документів в електронному вигляді та скасування радіологічного контролю екологами.

"Закон передбачає ухвалення урядом ще кількох підзаконних актів, пов'язаних з дією екологічної служби в портах. Це порядок взаємодії Адміністрації морських портів України та Державної екологічної інспекції. А також порядок справляння проб і винесення штрафів. Зараз же екоінспекція робить все на основі своїх інструкцій, які не були затверджені в законному порядку", – пояснив Каленков.

Кабмін доручив опрацювати підзаконні акти до 1 грудня 2018 року, але через блокування з боку екологічної інспекції конкретних результатів не було досягнуто.

"Для того, щоб були підготовлені ці документи, за ініціативою Державної регуляторної служби була створена робоча група, до якої увійшли представники АМПУ, Європейської бізнес-асоціації, Американської торговельної палати, вантажовідправляючі компанії, Міністерство інфраструктури, а також запрошені представники Державної екологічної інспекції та Міністерство екології і природи. Хоча останні часто ігнорували ці наради. Робочою групою були напрацьовані проекти нормативних актів", – розповів Каленков.



Порт "Чорноморськ"

Державна регуляторна служба від імені робочої групи подала звернення на віце-прем'єр-міністра Володимира Кістіона, який доручив розглянути напрацювання групи профільним міністерствам і відомствам. Вантажовідправники й Адміністрація морських портів України очікують найближчим часом на винесення цього проекту на профільний комітет уряду і засідання Кабміну.

"Це єдиний законний спосіб системно побороти самоуправство чиновників екоінспекції. Вони перетворили це на піратську схему заробітку грошей, яка б'є як по іміджу, так і по бюджетах країни і приватних компаній", – підсумував Олександр Каленков.

Раніше повідомлялось, що у морському порту "Чорноморськ" простоює судно, затримане інспекторами Державної екологічної інспекції Кримсько-Чорноморського округу нібито за забруднення довкілля. Судно простоює в порту вже три доби.

При цьому на сьогодні ні капітан судна, ні морський агент не отримали від екоінспекції протоколу, оплата штрафу за яким (а це всього близько 800 гривень) дозволила б випустити судно.