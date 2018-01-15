Як планують голосувати фракції за законопроект про реінтеграцію Донбасу

У вівторок, 16 січня, у першій половині дня депутати Верховної Ради розглянуть законопроект про деокупацію або реінтеграцію Донбасу.

Про це повідомляє кореспондент 24 Каналу Анна Калюжна у прямому ефірі.

Комітет напрацював остаточний текст, який будуть розглядати нардепи.

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Нібито всі фракції на комітеті були згодні голосувати у парламенті саме за такий варіант законопроекту, однак представниця Президента у парламенті Ірина Луценко каже, що Порошенка не влаштовує, що цей текст не подібний до того, який він зареєстрував.

Президента наполягає, що цей законопроект має бути прийнятий найближчим часом і він повинен виглядати до наближеної версії, яку запропонував Порошенко,

– заявила Луценко.

Представники "Блоку Петра Порошенка" заявили, що будуть радитися на фракції, за який саме варіант законопроекту голосувати. За словами Артура Герасимова. Депутати, правки яких комітет відхилив, ще зможуть завтра до них повернутися.

Тільки "Народний фронт" готовий голосувати саме за таку версію, яку напрацював комітет.

Як інші фракції будуть голосувати за законопроект – дивіться у сюжеті.