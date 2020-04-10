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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Як плавучі шпиталі у США впливають на боротьбу з COVID-19: українка розповіла деталі

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      У Нью-Йорку та Лос-Анжелесі пришвартувалися 2 плавучих госпіталі. Їх побудовали на базі нафтових танкерів. У кожному розташовується до тисячі лікарняних ліжок, 80 ліжок інтенсивної терапії, 12 операційних. Кораблі будували для розгортання на випадок великих військових конфліктів.

      Про карантинні заходи у США 24 каналу розповіла Вікторія Лісецька, яка живе в Лос-Анжелесі.

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      За її словами, коли корабель Mercy пришвартувався до Лос-Анджелеса – це було масштабною подією у місті. Плавучий шпиталь допоможе зменшити навантаження на місцеві лікарні, які зараз приймають пацієнтів з коронавірусом.

      Там вже вилікувався 31 пацієнт, щоправда, жоден з них не хворів на COVID-19. Це були типові операції з видалення апендициту, інвазивні втручання. Зараз один з представників команди Mercy захворів на коронавірус. Тому там слідують за тим, наскільки безпечно лікувати пацієнтів,
      – повідомила Лісецька.

      Як виглядає шпиталь на воді:

      Вона також зазначила, що і сама намагалась прийти на огляд до дантиста, на що він відповів, що краще після карантину. Лікарі люб'язно просять консультуватись онлайн і в жодному разі не їхати в лікарню, оскільки там можна підхопити коронавірус. Тому в більшості випадків люди консультуються з сімейними лікарями через соцмережі.

      "Також влада наполегливо рекомендувала не виходити до продуктових магазинів і за можливістю замовляти все онлайн, бо у Каліфорнії, за прогнозами, цей і наступний тиждень – пік захворювань. За порушення дистанції – штраф 1000 доларів або 6 місяців за ґратами," – зазначила українка.


      Вікторія Лісецька / Фото 24 канал

      До того ж, з 10 квітня 2020 року в Каліфорнії усі покупці та продавці в магазинах, аптеках, банках повинні бути в масках. Раніше це було лише рекомендацією.

      Що відомо про коронавірус у США

      ► Сполучені Штати лідирують за кількість заражених коронавірусом. Станом на 10 квітня там зафіксували понад 468 тисяч випадків недуги, померли – 16,6 тисячі людей, одужали – майже 26 тисяч

      ► З 13 березня США тимчасово зупинили на місяць транспортне сполучення з Європою, Великою Британією, Ірландією та Канадою. Дональд Трамп оголосив надзвичайний стан 13 березня 2020 року.

      ► Згодом у США схвалили перші ліки проти коронавірусу – хворих лікуватимуть за допомогою плазми крові тих, хто вже одужав від коронавірусу.

      ► Уряд США роздасть кожній родині по 3 тисячі доларів через коронавірус. Окрім того, у країні тривають клінічні випробування вакцини проти коронавірусу.

      коронавірус, головні цифри
      Дані про смертність від коронавірусу/ Інфографіка 24 Каналу

      Автор: Аліна Оліховська
      Теги: Лікування Здоров'я Коронавірус COVID-19 Новини Здоров'я Штрафи Медицина Новини США
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