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      Як побороти страх перед уколами: поради Комаровського

      73 Читать новость на русском
      Як допомогти дітям не боятись уколів
      Як допомогти дітям не боятись уколів / uk.etcetera.media

      Лікар і телеведучий передачі "Школа доктора Комаровського" Євген Комаровський розповів батькам про те, як допомогти дитині подолати страх перед уколами.

      Про це він написав на своїй сторінці Instagram.

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      "Взагалі я б говорив не про те, як зменшити істерики перед уколами, а як зменшити кількість уколів. Тим не менш уколи іноді бувають, наприклад, при вакцинації", – розповів лікар.

      За словами лікаря, потрібно не лякати дитину заздалегідь, посміхатися і не влаштовувати істерик. Також можна поговорити з лікарем, зайти без дитини і дати лікареві іграшку, яку він подарує дитині після уколу.

      Діти і уколи
      Страх дітей перед уколами

      У багатьох країнах практикується обробка шкіри спеціальними мазями, що містять місцеве знеболювальне, щоб зменшити біль від уколу. Найголовніше – саме в момент уколу треба дитину яким-небудь чином відволікти. Це все, що ви можете зробити,
      – запевняє Комаровський.

      Також експерт зазначає, що дитина буде боятися в тому випадку, якщо поруч будуть люди, які бояться. Якщо ж поряд немає подразників, які можуть зіпсувати настрій, то ситуація переноситься дуже навіть легко.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Много вопросов о том, что дети душераздирающе боятся уколов, как с этим быть, как уменьшить все эти истерики перед уколами? ⠀ Вообще я бы говорил не о том, как уменьшить истерики перед уколами, а как уменьшить количество уколов. ⠀ Тем не менее уколы иногда бывают, например, при вакцинации. Самое главное не пугать заранее, улыбаться, не устраивать истерик, предварительно поговорить с врачом, зайти без ребенка и дать врачу игрушку, которую он потом подарит ребенку после укола. Во многих странах практикуется обработка кожи специальными мазями, содержащими местный анестетик, чтобы уменьшить боль от укола. Самое главное – именно в момент укола надо ребенка каким-либо образом отвлечь. Это все, что вы можете сделать. Также важно, что ребенок будет очень бояться, если рядом с ним находятся люди, которые очень боятся. Если же все рядом улыбаются и не суетятся, то ситуация переносится очень даже легко. ⠀ #докторкомаровский #видеоЕОК #укол #безопасность #здоровье

      Допис, поширений Доктор Комаровский (@doctor_komarovskiy)

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здорове життя Здоров'я Поради Діти Лікар Євген Комаровський Вакцина
      Джерело: 24 Канал
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