Як побороти страх перед уколами: поради Комаровського

Лікар і телеведучий передачі "Школа доктора Комаровського" Євген Комаровський розповів батькам про те, як допомогти дитині подолати страх перед уколами.

Про це він написав на своїй сторінці Instagram.

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"Взагалі я б говорив не про те, як зменшити істерики перед уколами, а як зменшити кількість уколів. Тим не менш уколи іноді бувають, наприклад, при вакцинації", – розповів лікар.

За словами лікаря, потрібно не лякати дитину заздалегідь, посміхатися і не влаштовувати істерик. Також можна поговорити з лікарем, зайти без дитини і дати лікареві іграшку, яку він подарує дитині після уколу.



Страх дітей перед уколами

У багатьох країнах практикується обробка шкіри спеціальними мазями, що містять місцеве знеболювальне, щоб зменшити біль від уколу. Найголовніше – саме в момент уколу треба дитину яким-небудь чином відволікти. Це все, що ви можете зробити,

– запевняє Комаровський.

Також експерт зазначає, що дитина буде боятися в тому випадку, якщо поруч будуть люди, які бояться. Якщо ж поряд немає подразників, які можуть зіпсувати настрій, то ситуація переноситься дуже навіть легко.

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