Як побороти контрабанду та чи зростуть після цього ціни на товари: відповідь Нефьодова

Про те, чи можна в Україні подолати корупцію на митницях та побороти контрабанду, про торгівлю з Росією та ціни на контрабандні товари – у програмі "Що це було" з Сергієм Лещенком та Євгенією Моторевською розповів керівник новоствореної Державної митної служби України Максим Нефьодов.

– Системні зміни на митниці займуть роки і зрозуміло, що будуть скандали і в 2020 році. Зараз йде поділ Державної фіскальної служби на Державну митну та Державну податкову.

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– Коли запрацює нова команда? Розробку реформ ми почали вже давно. Але фізично виконання обов’язків та митних формальностей ми спробуємо почати приблизно за 2-2,5 місяці. До того ж, на зайняття вакантних посад новими людьми піде ще десь 2 місяці. Тому нова команда буде сформована в Державній митній службі в кінці цього року.

– Коли будуть перші результати? Це не може бути завтра, але це точно буде до кінця цього року. Я зараз зустрічаюся з представниками різних галузь.

Контрабанда в Україні

– Я фанат відкритих даних, тому що в Україні низька довіра людей до державних органів. З цим можна боротися прозорістю. Це будуть потужні інструменти боротьби з корупцією.

– Як працює контрабанда? Є так звана "зеленка". Так називають фізичне перенесення товарів. До звичайного перевезення контрабанди через кордон, до "зеленки" можна додати ще тунелі, які зараз риють у Закарпатті; плоти, якими переправляються речі через контрабанду та дрони, які можуть підняти в повітря 4 кілограми контрабанди тощо.

– Є також механізм "піджаків". Це коли люди обкладаються, до прикладу, цигарками, надягають зверху шубу і так переносять контрабанду.

Як побороти контрабанду?

Схем з контрабанди дуже багато, і саме тому методи боротьби мають бути методами комбінації. Це IT-засоби, наприклад, простежуваності продукції. Це технічні засоби: сканери, автоматичні ваги, системи розпізнавання облич і так далі. Це обмін інформацією, аби з Польщі не виїжджали айфони, а в Україну не приїжджала через 20 метрів керамічна плитка,

– наголосив Нефьодов.

– Також необхідним є прийняття законодавства про так зване NCTS – спільний транзит. Це спільна транзитна декларація, коли один папірчик має однакову цінність і для Португалії, і для Польщі, і для України. Так само можна закупити сканери, хоча це "роблять" ще з 2016 року, але їх досі немає. Вони величезні та можуть "просвітити" фуру та показати, що там всередині.

– Прямих втрат від контрабанди нараховують близько 100-200 мільярдів гривень щороку. Але це тільки прямі втрати, але взагалі їх, напевно, набагато більше. Ми втрачаємо реальні інвестиції та робочі місця.



Контрабанда в Україні

– Що робити з корумпованими працівниками? Таких людей неможливо перевиховати. Я завжди кажу, що в будь-якому державному органі є частина людей, які є не просто корупціонерами, а навіть організаторами. Вони не будуть чесними. Як би ми не піднімали зарплати, вони ніколи не будуть конкурентоздатними з хабарями, на які купують "Бентлі" та "Ролс Ройс". Такі люди мають бути звільнені, і взагалі проти них мають розпочати кримінальне розслідування.

Чи можуть зрости ціни після подолання контрабанди?

– Це дійсно проблема, тому що контрабанда коштує грошей. Але зараз всі сірі бізнесмени підтверджують, що у контрабанда інколи не набагато менша, ніж вартість легального розмитнення. Просто легально ви не розмитните ніколи. Бо навіть якщо ви цього захочете, у вас це не вийде, бо ваші контейнери стоятимуть на Одеській митниці по 6 місяців і ви потрапите в чергу лабораторних досліджень ще на 4 місяці тощо.

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– Ми хочемо працювати "по-білому", тобто "чорний" бізнес не пропускатимемо, а "білий" буде їхати безперешкодно. Тому я вважаю, що це не вплине на ціну товарів.

– Митниця має дві важливі функції. Одна з них – безпекова, аби з України не вивозилися твори мистецтва або зброя з окупованої території, наркотики тощо. І функція сприяння торгівлі, бо митниця має сприяти нормальній роботі економіки країни.

Що робити з торгівлею з Росією?

– Тут в мене легка відповідь – не маю повноважень, щоб на це відповідати, бо я вже державний службовець. А це питання вирішують політики.

– Але, на мій погляд, ми маємо дбати про питання економічної безпеки. Поки що я, як громадянин, задоволений, що ми тепер менше торгуємо з Росією. Хоча по деяких категоріях товарів вона залишається загрозливо великою.