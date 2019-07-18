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      Як побороти контрабанду та чи зростуть після цього ціни на товари: відповідь Нефьодова

      Що це було? 49 Читать новость на русском

      Про те, чи можна в Україні подолати корупцію на митницях та побороти контрабанду, про торгівлю з Росією та ціни на контрабандні товари – у програмі "Що це було" з Сергієм Лещенком та Євгенією Моторевською розповів керівник новоствореної Державної митної служби України Максим Нефьодов.

      – Системні зміни на митниці займуть роки і зрозуміло, що будуть скандали і в 2020 році. Зараз йде поділ Державної фіскальної служби на Державну митну та Державну податкову.

      Цікаво! Нефьодов хоче зробити митницю схожою до "Макдональдса"

      Коли запрацює нова команда? Розробку реформ ми почали вже давно. Але фізично виконання обов’язків та митних формальностей ми спробуємо почати приблизно за 2-2,5 місяці. До того ж, на зайняття вакантних посад новими людьми піде ще десь 2 місяці. Тому нова команда буде сформована в Державній митній службі в кінці цього року.

      Коли будуть перші результати? Це не може бути завтра, але це точно буде до кінця цього року. Я зараз зустрічаюся з представниками різних галузь.

      Контрабанда в Україні

      – Я фанат відкритих даних, тому що в Україні низька довіра людей до державних органів. З цим можна боротися прозорістю. Це будуть потужні інструменти боротьби з корупцією.

      Як працює контрабанда? Є так звана "зеленка". Так називають фізичне перенесення товарів. До звичайного перевезення контрабанди через кордон, до "зеленки" можна додати ще тунелі, які зараз риють у Закарпатті; плоти, якими переправляються речі через контрабанду та дрони, які можуть підняти в повітря 4 кілограми контрабанди тощо.

      – Є також механізм "піджаків". Це коли люди обкладаються, до прикладу, цигарками, надягають зверху шубу і так переносять контрабанду.

      Як побороти контрабанду?

      Схем з контрабанди дуже багато, і саме тому методи боротьби мають бути методами комбінації. Це IT-засоби, наприклад, простежуваності продукції. Це технічні засоби: сканери, автоматичні ваги, системи розпізнавання облич і так далі. Це обмін інформацією, аби з Польщі не виїжджали айфони, а в Україну не приїжджала через 20 метрів керамічна плитка,
      – наголосив Нефьодов.

      – Також необхідним є прийняття законодавства про так зване NCTS – спільний транзит. Це спільна транзитна декларація, коли один папірчик має однакову цінність і для Португалії, і для Польщі, і для України. Так само можна закупити сканери, хоча це "роблять" ще з 2016 року, але їх досі немає. Вони величезні та можуть "просвітити" фуру та показати, що там всередині.

      – Прямих втрат від контрабанди нараховують близько 100-200 мільярдів гривень щороку. Але це тільки прямі втрати, але взагалі їх, напевно, набагато більше. Ми втрачаємо реальні інвестиції та робочі місця. 

      Контрабанда в Україні
      Контрабанда в Україні

      – Що робити з корумпованими працівниками? Таких людей неможливо перевиховати. Я завжди кажу, що в будь-якому державному органі є частина людей, які є не просто корупціонерами, а навіть організаторами. Вони не будуть чесними. Як би ми не піднімали зарплати, вони ніколи не будуть конкурентоздатними з хабарями, на які купують "Бентлі" та "Ролс Ройс". Такі люди мають бути звільнені, і взагалі проти них мають розпочати кримінальне розслідування.

      Чи можуть зрости ціни після подолання контрабанди?

      – Це дійсно проблема, тому що контрабанда коштує грошей. Але зараз всі сірі бізнесмени підтверджують, що у контрабанда інколи не набагато менша, ніж вартість легального розмитнення. Просто легально ви не розмитните ніколи. Бо навіть якщо ви цього захочете, у вас це не вийде, бо ваші контейнери стоятимуть на Одеській митниці по 6 місяців і ви потрапите в чергу лабораторних досліджень ще на 4 місяці тощо.

      До слова: Коли в Україні запустять електронну митницю

      – Ми хочемо працювати "по-білому", тобто "чорний" бізнес не пропускатимемо, а "білий" буде їхати безперешкодно. Тому я вважаю, що це не вплине на ціну товарів.

      – Митниця має дві важливі функції. Одна з них – безпекова, аби з України не вивозилися твори мистецтва або зброя з окупованої території, наркотики тощо. І функція сприяння торгівлі, бо митниця має сприяти нормальній роботі економіки країни.

      Що робити з торгівлею з Росією?

      – Тут в мене легка відповідь – не маю повноважень, щоб на це відповідати, бо я вже державний службовець. А це питання вирішують політики.

      – Але, на мій погляд, ми маємо дбати про питання економічної безпеки. Поки що я, як громадянин, задоволений, що ми тепер менше торгуємо з Росією. Хоча по деяких категоріях товарів вона залишається загрозливо великою.

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      Теги: Що це було? Новини України Новини Росії Новини політики Державна митна служба Максим Нефьодов Контрабанда Ціни Гроші
      Джерело: 24 канал
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