Як побороти молочницю раз і назавжди: поради лікаря

У лікуванні молочниці слід розуміти, що без допомоги фахівця – це неможливо. І навіть після правильного лікування вона може повертатися знову.

Про це в ексклюзивному коментарі розповіла завідуюча жіночою консультацією Медичного центру Medicover, лікар акушер-гінеколог Мар’яна Тенета.

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За словами лікаря, при неяскраво виражених симптомах та легких формах кандидозу, гінеколог призначає лише місцеве лікування – використання протигрибкових свічок, кремів, мазей. А в подальшому – препаратів для відновлення вагінальної мікрофлори та пробіотиків для попередження рецидивів молочниці.

Лікар акушер-гінеколог Мар’яна Тенета “Якщо кандидоз "не виліковується" та часто повертається, слід зробити додаткове обстеження організму, перевірити роботу шлунково-кишкового тракту, здати кров на цукор, хронічні урогенітальні інфекції тощо”.

Для профілактики вагінального кандидозу необхідно дотримуватись правил особистої гігієни, відмовитись від використання ароматизованих засобів інтимної гігієни та які містять штучні барвники, носити натуральну білизну.





Оскільки кандидоз є реакцією на послаблення імунітету, то для його профілактики потрібно робити все, що зміцнює імунну систему: загартовуватися, здорово харчуватися, вживати побільше кисломолочних продуктів (це допоможе нормалізувати природну мікрофлору), а також уникати по можливості стресів та перевтоми.

І ще одним із найважливіших способів профілактики кандидозу у наш час, коли всі самі собі лікарі, є контрольоване та раціональне, під наглядом лікаря, вживання будь-яких препаратів, не лише антибіотиків. Вчасна діагностика та правильне лікування допоможуть уникнути неприємних симптомів молочниці та попередити її появу у майбутньому,

– наголосила лікар.

Більше про молочницю та способи її лікування читайте в публікації.