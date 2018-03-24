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Як побороти весняну депресію: корисні поради експертів

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Подолання весняної депресії
Подолання весняної депресії

Щовесни люди часто звертаються до фахівців через депресію Так, пригнічений стан можна побороти за допомогою звичних для нас справ та продуктів.

Психологи встановили, що березень – найдепресивніший місяць в році, адже після зими людина ще не готова перелаштувати свій графік на весну, повідомляє журнал Elle. Відтак фахівці дали 5 порад, як в цей час подолати поганий настрій та почати більше посміхатись.

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Вітамінна дієта


Вітамінна дієта допоможе подолати депресію

Не дарма кажуть: "Ми – те, що їмо". Щоденний раціон дуже впливає на самопочуття людини, тому в березні потрібно збільшити кількість вітамінів та продуктів, що покращують настрій. До таких належать: бобові, волоські горіхи, яйця, авокадо, червона риба, продукти, багаті на клітковину. Ці продукти допоможуть налаштувати мозок на позитивний лад, а посмішку на обличчі можна мотивувати барвистими стравами.

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Корисний сніданок

Як відомо, найважливішим прийомом їжі вважається сніданок. В період міжсезоння його роль набуває ще важливішої функції. За зиму людина втомилась прокидатись, коли за вікном ще темрява, тому з приходом весни потрібно починати свій ранок з сніданку, який підніматиме настрій. Важливо в цей час готувати ароматну їжу, багату на протеїни, жири та клітковину.

За словами експертів, найкраще в березні розпочинати день з корисних смузі. Барвисті напої не тільки додадуть позитиву у життя, але й покращать самопочуття людини.

Активне соціальне життя

Жодна погана погода не повинна впливати на ваше спілкування з друзями. Навпаки, потрібно намагатись якомога частіше організовувати зустрічі, проводити спільні ланчі чи вечері, або ж прості посиденьки вдома, переглядаючи фільм чи слухаючи музику. Активне спілкування з іншими людьми, за словами психологів, допомагають подолати будь-який поганий настрій.

Прогулянки

Під час подолання депресії не обійтись без фізичної активності. Для покращення самопочуття та настрою варто кожного дня здійснювати прогулянку. Офісним працівникам експерти рекомендують виділяти кілька хвилин на вихід з будівлі та невеличкий похід по вулиці.

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Сила "подяки"

Щоб навчитись відчувати радість і щастя, психологи радять завести щоденник "подяки". В нотатнику варто писати приємні події, які відбулись упродовж дня. Така практика допомагає усвідомити, що щастя ховається у дрібницях, які часто стають непримітними для людини. Згодом при прочитанні своїх думок, ви зможете неабияк пореготати, згадавши кумедні випадки з минулого.

Теги: LifeStyle Здорове життя Здорове харчування Психологія
Джерело: 24 Канал
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