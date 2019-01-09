Як побороти втому після свят: поради Супрун
Круговерть підготовки до свят і святкування забирає чимало сил + коротший світловий день, низька температура, перехід у новий календарний рік. Все разом це викликає підвищене фізичне та психологічне навантаження.
Про це написала виконуюча обов'язків глави Міністерства охорони здоров'я України Уляна Супрун.
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За її словами, причини втоми можуть бути психологічними, фізіологічними, пов’язаними зі способом життя чи медичними причинами.
Найпоширеніші ознаки втоми:
відчуття знесилення;
коли людина відчуває, що не спроможна виконувати звичайні функції належним чином;
неуважність та погіршення концентрації;
погіршення пам’яті;
уповільнення процесів мислення, зменшення глибини та критичності мислення;
зниження цікавості до роботи;
підвищена дратівливість;
перманентна сонливість;
реакція серцево-судинної системи, підвищення рівня артеріального тиску та частоти пульсу.
головний біль;
підвищена втомлюваність;
хронічна дратівливість;
нервозність;
порушення сну;
загострення хронічних захворювань;
можливе виникнення артеріальної гіпертензії, виразкової хвороби, ішемічної хвороби серця.
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