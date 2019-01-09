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      Як побороти втому після свят: поради Супрун

      133 Читать новость на русском
      Як побороти втому
      Як побороти втому / zhinka.net.ua

      Круговерть підготовки до свят і святкування забирає чимало сил + коротший світловий день, низька температура, перехід у новий календарний рік. Все разом це викликає підвищене фізичне та психологічне навантаження.

      Про це написала виконуюча обов'язків глави Міністерства охорони здоров'я України Уляна Супрун.

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      За її словами, причини втоми можуть бути психологічними, фізіологічними, пов’язаними зі способом життя чи медичними причинами.

       
      Уляна Супрун
      “Втома може бути симптомом багатьох хвороб – діабету, серцево-судинних, артриту, анемії, захворювань щитоподібної залози, апное або ж синдрому хронічної втоми”.

      Найпоширеніші ознаки втоми:
      відчуття знесилення;
      коли людина відчуває, що не спроможна виконувати звичайні функції належним чином;
      неуважність та погіршення концентрації;
      погіршення пам’яті;
      уповільнення процесів мислення, зменшення глибини та критичності мислення; 
      зниження цікавості до роботи;
      підвищена дратівливість;
      перманентна сонливість;
      реакція серцево-судинної системи, підвищення рівня артеріального тиску та частоти пульсу. 

       
      Перевтома – симптоми

      головний біль;
      підвищена втомлюваність;
      хронічна дратівливість;
      нервозність;
      порушення сну;
      загострення хронічних захворювань;
      можливе виникнення артеріальної гіпертензії, виразкової хвороби, ішемічної хвороби серця.

       
      Уляна Супрун
      “Щоб повернутися до нормального життєвого ритму, необхідно скорегувати спосіб життя. Повноцінний сон, правильний режим харчування, регулярні фізичні навантаження, відмова від шкідливих звичок. Крім того, дуже важливо подбати про раціональний розподіл часу, який ви витрачаєте на роботу та відпочинок, достатню кількість позитивних емоцій та приємні заняття, які допоможуть вам наповнювати день радістю”.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здорове життя Уляна Супрун Здоров'я Новорічні свята
      Джерело: Здоров'я 24
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