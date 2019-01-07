Як побороти втому: поради МОЗ
Подолати наслідки втоми здоровій людині можуть допомогти якісний сон, правильне харчування та позитивний настрій.
Про це повідомляє Центр громадського здоров’я МОЗ України, який опублікував на своїй сторінці Facebook.
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"На межі календарного року більшість із нас переживає підвищене фізичне та психологічне навантаження, відчуває постійну втому, млявість і роздратування", – йдеться у повідомленні.
Щоб подолати наслідки втоми, МОЗ рекомендує мати повноцінний сон, регулярне фізичне навантаження, правильний режим харчування, який відповідає віковим потребам та енергозатратам.
Як боротися з втомою
Також, важливо періодично змінювати види діяльності, правильно чергувати роботу та відпочинок, мати хобі та відмовитися від шкідливих звичок. Важливим засобом від втоми, як порадили в Міністерстві, може бути оптимізм та почуття гумору.
У МОЗ наголосили, що втома може бути симптомом діабету, серцево-судинних захворювань, артриту, анемії тощо. І в такому разі людині необхідна кваліфікована медична допомога.
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