Як побороти втому: поради МОЗ

Подолати наслідки втоми здоровій людині можуть допомогти якісний сон, правильне харчування та позитивний настрій.

Про це повідомляє Центр громадського здоров’я МОЗ України, який опублікував на своїй сторінці Facebook.

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"На межі календарного року більшість із нас переживає підвищене фізичне та психологічне навантаження, відчуває постійну втому, млявість і роздратування", – йдеться у повідомленні.

Щоб подолати наслідки втоми, МОЗ рекомендує мати повноцінний сон, регулярне фізичне навантаження, правильний режим харчування, який відповідає віковим потребам та енергозатратам.



Як боротися з втомою

Також, важливо періодично змінювати види діяльності, правильно чергувати роботу та відпочинок, мати хобі та відмовитися від шкідливих звичок. Важливим засобом від втоми, як порадили в Міністерстві, може бути оптимізм та почуття гумору.

У МОЗ наголосили, що втома може бути симптомом діабету, серцево-судинних захворювань, артриту, анемії тощо. І в такому разі людині необхідна кваліфікована медична допомога.

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